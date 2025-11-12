مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد: اگر زیرساخت‌هایی لازم وجود نداشته باشد، تحقق سیاست‌های جمعیتی دشوار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانش‌یزدی در نشست قرارگاه جمعیت شهرستان بهاباد با بیان اینکه فرزندآوری می‌تواند امید، نشاط و تحکیم بنیان خانواده را در جامعه تقویت کند، گفت: زندگی بدون حضور فرزند، کامل نیست. وجود فرزند می‌تواند موجب شادی و پویایی خانواده شود و باید به‌جای تمرکز بر آمار، به ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیل فرایند فرزندآوری توجه کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تقویت امکانات درمانی و خدماتی در شهرستان‌ها افزود: اگر زیرساخت‌هایی لازم وجود نداشته باشد، تحقق سیاست‌های جمعیتی دشوار خواهد بود. این کمبود‌ها باید برطرف شود تا خانواده‌ها بتوانند با آرامش خاطر تصمیم به فرزندآوری بگیرند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد تاکید کرد: باید بررسی کنیم سیاست‌های تشویقی دولت در زمینه سه‌فرزندی و چهارفرزندی تا چه اندازه مؤثر بوده است.

وی با اشاره به خطر تله جمعیتی و کاهش نرخ رشد جمعیت در سال‌های آینده اظهار داشت: اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود و تنها به شعار فرزندآوری اکتفا کنیم، نمی‌توان انتظار معجزه داشت.

دانش یزدی ادامه داد: طبق پیش‌بینی‌ها، در صورت بی‌توجهی به این موضوع، تا سال ۱۴۳۰ با کاهش ۳۰ درصدی جمعیت و کمبود نیروی انسانی مولد مواجه خواهیم شد.

وی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه نرخ باروری مطلوب ۲.۵ پیش‌بینی شده و باید با برنامه‌ریزی دقیق تا سال ۱۴۰۷ به این نرخ برسیم که در حال حاضر نرخ باروری شهرستان بهاباد ۱.۸ است و لازم است برای جبران این فاصله برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با تأکید بر لزوم توجه به روستا‌ها و جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه خاطرنشان کرد: جمعیت روستایی نباید نادیده گرفته شود و برنامه‌ریزی در این بخش می‌تواند نقش مهمی در پایداری جمعیت و توسعه شهرستان‌ها داشته باشد.