دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سومین جشنواره دانشجویان و دانشگاههای برتر آموزشی حوزه شاهد و ایثارگر با درخشش سه دانشجوی خود، به عنوان دانشگاه برگزیده تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دانشگاه علوم پزشکی مازندران با درخشش سه دانشجوی شاهد و ایثارگر و کسب رتبه چهارم کشوری، در میان ۱۹ دانشگاه برتر سومین جشنواره دانشجویان و دانشگاههای برتر آموزشی حوزه شاهد و ایثارگر قرار گرفت.
دکتر میثاق شفیعزاد معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به این موفقیت گفت: این دانشگاه در میان ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور رتبه چهارم و در سطح کلان منطقه آمایشی رتبه اول را کسب کرد.
وی افزود: این نتایج ارزشمند حاصل برنامهریزی هدفمند، برگزاری نشستهای علمی و کارگاههای آموزشی تخصصی و پیگیری مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان است.
در آیین اختتامیه این جشنواره که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد، از دکتر علمدار، مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سه دانشجوی شاهد و ایثارگر این دانشگاه با اهدای تندیس افتخار و لوح تقدیر تجلیل شد.