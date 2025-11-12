به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرکنسول جمهوری ترکیه در ارومیه با حضور در اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با ارسلان شکری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، شکری با تأکید بر ضرورت تکریم مرزنشینان و تسهیل تردد مسافران ایرانی و ترک گفت: مرز‌ها تنها گذرگاه اقتصادی نیستند، بلکه پل ارتباطی و دوستی میان ملت‌ها محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود طرف ترک با نگاه احترام‌آمیز و سازنده به مرزنشینان و مسافران ایرانی بنگرد تا روابط دو کشور بر پایه اعتماد و همکاری متقابل تقویت شود.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه راهبردی آذربایجان غربی در کریدور‌های بین‌المللی افزود: این استان به‌عنوان دروازه غربی ایران و حلقه اتصال کشور با اروپا، سه مرز فعال با ترکیه دارد و با راه‌اندازی مرز جدید کوزه‌رش سلماس، ظرفیت اقتصادی، ترانزیتی و گردشگری منطقه به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت، فعال‌سازی این مرز باید با همکاری و اراده جدی دو کشور تسریع شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی تصریح کرد: ایمن‌سازی و بهسازی محور‌های منتهی به پایانه‌های مرزی از جمله بازرگان، سرو، رازی و تمرچین از اولویت‌های اصلی راهداری استان است و همه مسیر‌های مرزی در حال تجهیز با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل عبور ناوگان هستند.

شکری همچنین از آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاران ترک در پروژه‌های حمل‌ونقلی و زیرساخت‌های مرزی خبر داد و گفت: در چارچوب سیاست‌های توسعه‌ای استاندار آذربایجان غربی، از حضور سرمایه‌گذاران ترک استقبال می‌کنیم و آماده‌ایم زمینه اجرای پروژه‌های مشترک در بخش حمل‌ونقل و پایانه‌ها را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با رویکردی توسعه‌محور، گسترش تعاملات مرزی، تکریم مردم مناطق مرزی و تسهیل تجارت بین‌المللی را از اولویت‌های خود می‌داند و امیدواریم با تداوم همکاری میان ایران و ترکیه، گام‌های مؤثری در مسیر رشد و رفاه مرزنشینان برداشته شود.