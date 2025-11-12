پویش آزادی مادران زندانی در هفته زن
رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت: یکی از برنامههای شاخص امسال در هفته زن، راه اندازی پویش مردمی آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد با مشارکت خیرین و مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
ریحانه سلامی در دیدار با زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: درهفته زن ویژهبرنامههایی برای زنان کارگر، خانهدار، هنرمند، ورزشکار، معلم و سایر گروههای اجتماعی طراحی شده است تا هر زن ایرانی احساس کند در این هفته دیده و شنیده میشود.
رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر همچنین از برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای بینالمللی در خارج از کشور خبر داد و گفت: درتلاشیم دستاوردهای زنان ایرانی در عرصه جهانی معرفی شود.
اهدای جایزه ملی دستگاههای برتر در حوزه زنان برای نخستینبار
همچنین در این دیدار، زهرا بهروزآذر بر ضرورت همافزایی دستگاهها و برگزاری برنامههایی در شان بانوی ایرانی تاکید کرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: برنامههای هفته زن نباید تنها به کارمندان دستگاهها محدود بماند؛ همه اقشار زنان در جامعه باید مخاطب آن باشند.
وی افزود: اگر هماهنگی میان دستگاههای فرهنگی و رسانهای، از جمله صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداریها در یک مسیر باشد، اثرگذاری پیام هفته زن چند برابر خواهد شد.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: برای نخستینبار، جایزه ملی دستگاههای برتر در حوزه زنان اهدا خواهد شد؛ این جایزه بر پایه شاخصهای ارتقای وضعیت زنان در دستگاهها اعطا میشود.