رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت: یکی از برنامه‌های شاخص امسال در هفته زن، راه اندازی پویش مردمی آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد با مشارکت خیرین و مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ریحانه سلامی­ در دیدار با­ زهرا بهروزآذر، ­معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در­هفته زن ویژه‌برنامه‌هایی برای زنان کارگر، خانه‌دار، هنرمند، ورزشکار، معلم و سایر گروه‌های اجتماعی طراحی شده است تا هر زن ایرانی احساس کند در این هفته دیده و شنیده می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های بین‌المللی در خارج از کشور خبر داد و گفت: درتلاشیم­ دستاورد‌های زنان ایرانی در عرصه جهانی معرفی شود.

اهدای جایزه ملی دستگاه‌های برتر در حوزه زنان برای نخستین‌بار

همچنین در این دیدار، زهرا بهروزآذر­ بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و برگزاری برنامه‌هایی در شان بانوی ایرانی تاکید کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت:­ برنامه‌های هفته زن نباید تنها به کارمندان دستگاه‌ها محدود بماند؛ همه اقشار زنان در جامعه باید مخاطب آن باشند.

وی افزود: اگر هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، از جمله صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها در یک مسیر باشد، اثرگذاری پیام هفته زن چند برابر خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: ­برای نخستین‌بار، جایزه ملی دستگاه‌های برتر در حوزه زنان اهدا خواهد شد؛ ­این جایزه بر پایه شاخص‌های ارتقای وضعیت زنان در دستگاه‌ها اعطا می‌شود.