رشد ۷ درصدی اشتغال در بخش حملونقل جادهای مسافر آذربایجانغربی
رئیس اداره مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از افزایش ۷ درصدی اشتغال در بخش حملونقل جادهای مسافر این استان طی هفتماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛شمس الدین صدیقنیا اظهار کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۲۲۳ راننده در حوزه حملونقل جادهای مسافر استان فعالیت دارند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۰۱ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: طی هفتماهه سال جاری، حدود ۲ میلیون مسافر توسط ناوگان حملونقل جادهای استان جابهجا شده و ۲۷۲ هزار و ۷۶۸ تردد ناوگان در سطح استان به ثبت رسیده است.
به گفته رئیس اداره مسافر، تعداد ناوگان فعال در بخش مسافربری آذربایجانغربی نیز به ۳ هزار و ۲۴۲ دستگاه رسیده که شامل ۵۰۹ اتوبوس و ۲ هزار و ۷۳۳ سواری و مینیبوس است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۴۷ درصد رشد داشته است.
صدیقنیا خاطرنشان کرد: هماکنون ۹۲ شرکت، ۱۹ مؤسسه و ۳۰ شعبه فعال در حوزه حملونقل مسافر استان مشغول فعالیت هستند که در مقایسه با سال گذشته ۲.۹۴ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در این بازه زمانی، ۳۶۵ مورد تخلف در سامانه «شحباز» به ثبت رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۴۰.۴۶ درصد کاهش نشان میدهد.