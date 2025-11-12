به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛شمس الدین صدیق‌نیا اظهار کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۲۲۳ راننده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر استان فعالیت دارند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۰۱ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: طی هفت‌ماهه سال جاری، حدود ۲ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان جابه‌جا شده و ۲۷۲ هزار و ۷۶۸ تردد ناوگان در سطح استان به ثبت رسیده است.

به گفته رئیس اداره مسافر، تعداد ناوگان فعال در بخش مسافربری آذربایجان‌غربی نیز به ۳ هزار و ۲۴۲ دستگاه رسیده که شامل ۵۰۹ اتوبوس و ۲ هزار و ۷۳۳ سواری و مینی‌بوس است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۴۷ درصد رشد داشته است.

صدیق‌نیا خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۹۲ شرکت، ۱۹ مؤسسه و ۳۰ شعبه فعال در حوزه حمل‌ونقل مسافر استان مشغول فعالیت هستند که در مقایسه با سال گذشته ۲.۹۴ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۳۶۵ مورد تخلف در سامانه «شحباز» به ثبت رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۴۰.۴۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.