پخش زنده
امروز: -
با حضور مدیرکل اخبار استانهای رسانه ملی در گیلان، نقش رسانه در طرح مسائل مهم و اولویتدار این استان در سطح ملی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در نشست صمیمی مدیرکل اخبار استانهای سازمان صدا و سیما با خبرنگاران و اعضای تحریریه خبر گیلان، موضوعات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی استان با هدف پیوند نزدیکتر خبر استانی و ملی؛ برای شنیده شدن بیشتر صدای مردم گیلان بررسی شد.
دکتر علیرضا بای در این نشست بر لزوم پرداخت عمیقتر گزارشهای استانی و سراسری تأکید کرد و گفت: گیلان استانی سرسبز و زیبا با جاذبههای طبیعی است که متاسفانه مشکلات آن در پس زیباییهای آن پنهان شده است.
وی گیلان را استانی دارای زیست بوم طبیعی با شبهای روشن دانست و گفت: گیلان با داشتن کوه و جنگل و شالیزار و داشتن مناطق گردشگری و بازارهای سنتی، ظرفیتهای بزرگی برای تولید گزارشهای متنوع و پخش آن در شبکههای سراسری دارد.
مدیرکل اخبار استانهای سازمان صدا و سیما، رسانه را زبان گویای مردم دانست و گفت: پیگیری مشکلات، بررسی ظرفیتها و دستاوردهای محلی در سطح ملی، رسالت اصلی شبکههای استانی است.
دکتر علیرضا بای در ادامه بر تقویت ارتباط میان تحریریههای استانی و ستاد مرکزی خبر تأکید کرد و گفت: این کار سبب میشود تا بازتاب مسائل گیلان در شبکههای سراسری پررنگتر از گذشته دنبال شود.
مدیرکل صدا و سیمای گیلان هم در این دیدار، بر لزوم بازتاب گستردهتر ظرفیتهای گیلان در شبکههای سراسری و توجه ویژه به موضوعات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان تأکید کرد.
دکتر تقی ربانی همچنین درخصوص راههای گسترش همکاریهای خبری و تولیدات مشترک تاکید کرد.