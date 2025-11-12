به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در نشست صمیمی مدیرکل اخبار استان‌های سازمان صدا و سیما با خبرنگاران و اعضای تحریریه خبر گیلان، موضوعات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی استان با هدف پیوند نزدیک‌تر خبر استانی و ملی؛ برای شنیده شدن بیشتر صدای مردم گیلان بررسی شد.

دکتر علیرضا بای در این نشست بر لزوم پرداخت عمیق‌تر گزارش‌های استانی و سراسری تأکید کرد و گفت: گیلان استانی سرسبز و زیبا با جاذبه‌های طبیعی است که متاسفانه مشکلات آن در پس زیبایی‌های آن پنهان شده است.

وی گیلان را استانی دارای زیست بوم طبیعی با شب‌های روشن دانست و گفت: گیلان با داشتن کوه و جنگل و شالیزار و داشتن مناطق گردشگری و بازار‌های سنتی، ظرفیت‌های بزرگی برای تولید گزارش‌های متنوع و پخش آن در شبکه‌های سراسری دارد.

مدیرکل اخبار استان‌های سازمان صدا و سیما، رسانه را زبان گویای مردم دانست و گفت: پیگیری مشکلات، بررسی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های محلی در سطح ملی، رسالت اصلی شبکه‌های استانی است.

دکتر علیرضا بای در ادامه بر تقویت ارتباط میان تحریریه‌های استانی و ستاد مرکزی خبر تأکید کرد و گفت: این کار سبب می‌شود تا بازتاب مسائل گیلان در شبکه‌های سراسری پررنگ‌تر از گذشته دنبال شود.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان هم در این دیدار، بر لزوم بازتاب گسترده‌تر ظرفیت‌های گیلان در شبکه‌های سراسری و توجه ویژه به موضوعات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان تأکید کرد.

دکتر تقی ربانی همچنین درخصوص راه‌های گسترش همکاری‌های خبری و تولیدات مشترک تاکید کرد.