رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه از تداوم آتش‌سوزی در بخش عراقی هورالعظیم خبر داد و گفت: هر چند لایه دود غلیظی در داخل تالاب هورالعظیم دیده می‌شود، اما به دلیل هوای شرجی و سرعت کم وزش باد، دود هنوز به سمت شهر‌های خوزستان نیامده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد ساکی با اشاره به تداوم وضعیت آتش‌سوزی بخش عراقی هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن اظهار کرد: بر اساس تصاویر ماهواره‌ای روز ۲۰ آبان همچنان دود این آتش سوزی شهر‌های عراق از جمله العماره را درگیر کرده است و لایه دود، می‌تواند سراسر خوزستان به جز چند شهرستان را فرا بگیرد، اما به دلیل این‌که جهت وزش باد شرق به غرب است، هنوز شهر‌های خوزستان را درگیر نکرده است.

وی افزود: چندین نقطه کانون آتش و انتشار دود در شمال تالاب در بخش عراقی هورالعظیم فعال است و تاکنون آتش‌سوزی بیش از ۲۵ هزار هکتار از مساحت تالاب را سوزانده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه با بیان اینکه دودی که این روز‌ها خوزستان را فراگرفته ناشی از فعالیت صنایع است، گفت: اکنون لایه دود غلیظی در داخل تالاب هورالعظیم دیده می‌شود، اما به دلیل اینکه هوا شرجی و سرعت وزش باید بسیار کمتر از روز‌های پیش است، دود به سمت شهر‌های خوزستان نیامده است. با تغییر جهت وزش از باد غرب به شرق، صددرصد شهر‌های هویزه، دشت‌آزادگان و اهواز هم دوباره درگیر می‌شوند. در حال حاضر هم دود هورالعظیم در هویزه احساس می‌شود، اما شدت آن کمتر است.

وی با بیان اینکه تا وقتی باران نبارد این وضعیت ادامه دارد، افزود: امسال را با سختی و هزار مکافات پشت سر گذاشتیم و می‌گذاریم، اما باید برای سال‌های بعد باید برای هورالعظیم فکر اساسی شود و با همکاری فرامرزی و مشارکت عراق و ترکیه این مساله حل شود، زیرا همه درگیر هستیم.