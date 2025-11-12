به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صفر حسین‌زاده، با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموع اراضی کشاورزی و باغی استان به یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار می‌رسد، افزود: با توجه به مشکلات کم‌آبی، سیاست سازمان امور اراضی کشور جلوگیری از تبدیل اراضی دیمی به آبی است و هیچ فردی حق تبدیل این اراضی را ندارد و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اولویت کاری سازمان است.

وی با اشاره به تغییرات غیرمجاز در سطح اراضی ملی و استانی در سالهای اخیر تصریح کرد: متأسفانه در برخی مناطق استان تغییر کاربری‌ها به صورت بی‌رویه انجام شده است.

حسین‌زاده بابیان اینکه امسال ۱۱۶ هکتار از اراضی ملی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده است، ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون نزدیک به ۲۶۵ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تداخلات شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه اکثر سرخانه‌های استان از زمین‌های امور اراضی تأمین شده‌اند، یادآورشد: ۲۰۰ هکتار زمین در استان برای چند کارخانه تولید نیروگاه انرژی خورشیدی واگذار شده است علاوه بر این، طرح مطالعاتی ۱۱۰۰ هکتار زمین در میاندوآب جهت احداث نیروگاه نیز در دست مطالعه است.