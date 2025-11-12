شهردار رامسر از تخریب دو باب مغازه در میدان امام این شهر با ۲۲ میلیارد تومان هزینه و با توافق مالک خبر داد و گفت: این اقدام برای کاهش ترافیک سنگین این نقطه که ورودی مسافران گیلانی و روستای جواهرده است، انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مصطفی گلجاری مقدم، شهردار رامسر از تخریب دو باب مغازه در میدان امام این شهر با ۲۲ میلیارد تومان هزینه و با توافق مالک خبر داد.

وی گفت: این مکان به جهت مرکزیت و خروجی بار ترافیکی مسافران از گیلان و روستای جواهرده، همواره شاهد ترافیک سنگین است و این اقدام برای روان‌سازی ترافیک انجام شده است

شهردار رامسر با اشاره به دیگر اقدامات ترافیکی شهر افزود: از ابتدای امسال موفق شدیم ۷ نقطه از شهر به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع با برآورد ریالی ۸۰ میلیارد تومان تملک کنیم

گلجاری مقدم از مالک این مغازه‌ها قدردانی کرد و گفت: جا دارد از آقای الهیان قدردانی کنیم و در تلاش هستیم با این اقدامات بخشی از چالش‌های ترافیکی شهر گردشگری رامسر را برطرف نماییم.»

وی به پروژه مهم دیگر شهر اشاره کرد و افزود: پل چهارم صفارود پیشرفت خوبی دارد که امیدواریم با بازگشایی آن، مشکل ترافیکی ورودی روستای تاریخی گردشگری جواهرده را برطرف کنیم.