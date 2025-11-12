به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن، با اشاره به تازه‌ ترین آمار جهانی دیابت، نسبت به روند رو به رشد این بیماری هشدار داد.

دکتر حسین امامیان اظهار داشت: «بر اساس یازدهمین نسخه اطلس دیابت، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۸۸ میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا بوده‌ اند و پیش‌ بینی می‌ شود این رقم تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۸۵۲ میلیون نفر برسد. همچنین، دیابت عامل بیش از ۹ درصد مرگ‌ و میر‌ها در گروه سنی ۲۰ تا ۷۹ سال است؛ بنابراین «با توجه به شیوع روزافزون دیابت در کشور، شهرستان بردسکن نیز از این روند مستثنی نیست و برآورد‌ها نشان می‌ دهد بیش از ۱۱ هزار نفر از جمعیت بالای ۲۵ سال این شهرستان یا مبتلا به دیابت هستند یا در مرحله پیش‌ دیابت قرار دارند.

وی افزود: «دیابت دیگر فقط یک بیماری نیست، بلکه به یک سبک زندگی تبدیل شده است که تمام مراحل عمر انسان از کودکی تا سالمندی را تحت تأثیر قرار می‌ دهد. بخش قابل توجهی از مبتلایان از بیماری خود بی‌ اطلاع هستند و همین موضوع باعث افزایش بیماری و بروز عوارض جدی و پرهزینه می‌ شود.»

امامیان با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آموزش، خاطرنشان کرد: هفته ملی دیابت از ۱۷ تا ۲۳ آبان‌ با شعار «دیابت در مراحل مختلف زندگی» برگزار می‌ شود. در این هفته، برنامه‌ های آموزشی، غربالگری، مشاوره تغذیه و فعالیت‌ های ورزشی در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان بردسکن اجرا خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن در توصیه‌ به شهروندان گفت: کنترل وزن و تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم -خواب و استراحت کافی، اندازه‌ گیری دوره‌ ای قند خون، مراقبت از پا‌ها و ترک سیگار و مصرف منظم و صحیح دارو‌ها طبق نظر پزشک در مبتلایان به بیماری اهمیت دارد.

هزینه‌ های سنگین دیابت در بردسکن

مدیر شبکه بهداشت و درمان گفت: هم اکنون ۵۹ نفر در شهرستان بردسکن تحت درمان دیالیز قرار دارند که تعداد ۴۵ نفر از آنها در اثر عوارض ابتلا به بیماری دیابت و فشارخون بالا دیالیز می‌ شوند.

دکتر حسین امامیان با اشاره به هزینه‌ های بالای درمان دیابت اظهار داشت: «به طور متوسط، ماهانه بیش از ۲ میلیارد تومان صرف هزینه‌ های دیالیز این بیماران می‌ شود که این مبلغ به‌ طور کامل توسط دولت تأمین می‌ شود.

امامیان با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آگاهی‌بخشی افزود: «دیابت نه‌ تنها سلامت فردی را تهدید می‌ کند، بلکه بار مالی سنگینی بر نظام سلامت کشور و شهرستان‌ ها وارد می‌ سازد.

وی خاطرنشان کرد: مصرف نکردن الکل و دخانیات، استفاده از رژیم غذایی مناسب و فعالیت ورزشی منظم تا حدود بسیار زیادی از خطر بیماری‌ های قلبی عروقی، دیابت و سرطان‌ ها پیشگیری می‌ کند. از این‌ رو، آموزش، غربالگری و اصلاح سبک زندگی باید در اولویت برنامه‌ های بهداشتی قرار گیرد.