معاون راهداری چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۲ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و حذف نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های استان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قوامی گفت:تاکنون ۲۸ نقطه پرخطر اصلاح شده است.

وی گفت: از ۴۹ نقطه حادثه‌خیز شناسایی و مصوب شده در سال ۱۳۹۵، تاکنون ۱۷ نقطه به‌طور کامل اصلاح شده و اقدامات تکمیلی برای ۳۲ نقطه دیگر در جریان است.

قوامی افزود: در سال ۱۴۰۱ با تغییر شاخص‌های ملی شناسایی نقاط حادثه‌خیز، ۱۳ نقطه جدید به‌عنوان اولویت اصلاح به استان اعلام شد که از این تعداد، عملیات ایمن‌سازی ۱۱ نقطه پایان یافته و تنها ۲ نقطه باقی مانده که اکنون در مراحل پایانی کار قرار دارد.

قوامی افزود: مجموع نقاط اصلاح‌شده تا امروز به ۲۸ نقطه حادثه‌خیز رسیده است.

به گفته وی، این اقدامات در قالب پروژه‌های پیمانی و امانی در محور‌های مختلف اجرا شده و برخی پروژه‌های شاخص شامل ورودی زندان شهرکرد، ورودی شرکت نفت، محور حسین‌آباد – گندمان شهرستان بروجن، محور امام‌قیس، محور چله‌گاه لردگان و فاز نخست محور پردنجان بوده است.

معاون راهداری همچنین با اشاره به پروژه‌های فعال گفت: طرح ایمن‌سازی «تنگ کلنگ‌چی» در ناغان با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. پروژه محور پردنجان با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال، اصلاح نقطه حادثه‌خیز قطب صنعتی سامان با ۵۲۰ میلیارد ریال و ایمن‌سازی ورودی فرخشهر با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال و پیشرفت ۴۵ درصدی از دیگر پروژه‌های در دست اجراست.

قوامی افزود: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال چهار نقطه حادثه‌خیز دیگر نیز اصلاح و رفع شود تا ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی استان به شکل محسوسی افزایش یابد.