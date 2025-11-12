به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز چهارشنبه در نشست کارگروه اقتصادی استان اردبیل با بیان این مطلب، گفت: علاوه بر تسهیلات یاد شده، ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران استان اختصاص می‌یابد.

وی افزود: ۴۳۴ طرح اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در استان در حال اجراست که با اختصاص ۱۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات، زمینه اشتغال ۱۸ هزار نفر ایجاد خواهد شد و ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی و خط اعتباری بدون محدودیت نیز برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین گفت: نظام مسائل شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف احصا و ابلاغ شده و همه اختیار‌های مربوط، جهت نظارت به فرمانداران تفویض شده است.

خلیلی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری در اردبیل برای توسعه اقتصاد و تولید در استان، از حضور قطعی ۵۰ سرمایه‌گذار خارجی و دعوت از ۲۵ سفیر و رایزن کشور‌های مختلف برای شرکت در همایش خبر داد و اضافه کرد: محور رایزنی‌ها در این رویداد شامل جذب سرمایه‌گذار، توسعه صادرات و انتقال فناوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در جریان سفر رئیس جمهور به اردبیل در آخرین روز‌های تابستان اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ مورد تصویب قرار گرفت.