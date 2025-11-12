پخش زنده
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: طی دو سال گذشته ۴۳ نقطه پرحادثه در محورهای استان اصلاح شده و ۱۴ نقطه دیگر نیز تا پایان سال ایمن سازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی به مناسبت هفته یادمان قربانیان سوانح جادهای اظهار کرد: زیرساخت جادهای خوزستان نسبت به میانگین کشوری باید توسعه یابد، اما با اجرای طرحهای ساخت و بهسازی محورهای اصلی، وضعیت در حال بهبود است.
وی افزود: در سال جاری بیش از ۳۰ هزار تابلو جدید نصب، ۸.۵ کیلومتر روشنایی اجرا و ۲۰ کیلومتر نیوجرسی میانی احداث شده است.
بهداروندی اظهار کرد: تاکنون پنج هزار و ۱۰۰ کیلومتر خطکشی انجام شده که تا پایان سال به ۱۲ هزار کیلومتر افزایش خواهد یافت؛ علاوه بر این، در حوزه رویه راه نیز حدود ۴۰۰ کیلومتر عملیات لکهگیری، روکش و آسفالت حفاظتی انجام شده و این رقم تا پایان سال به یکهزار کیلومتر میرسد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به آمادگی این ادارهکل در فصل سرما گفت: حدود ۲۵۰ کیلومتر گردنه برفگیر در محورهای شمالی استان وجود دارد که تجهیزات زمستانی شامل برفروب و نمکپاش در آن مستقر شده است و همچنین از رانندگان خواست در شرایط مهآلود و بارانی با رعایت فاصله طولی، استفاده از چراغ مهشکن و حرکت با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.
بهداروندی با اشاره به بررسیهای پلیس راه در ده سال گذشته گفت: حدود ۶۵ درصد تصادفات کشور از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، خستگی و خوابآلودگی راننده ناشی از عوامل انسانی است، همچنین ۱۵ درصد حوادث به کیفیت پایین خودروها، ۱۰ درصد به بیتوجهی به علائم یا استفاده از تلفن همراه، و حدود ۱۰ درصد نیز به وضعیت جادهها مربوط میشود.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد تصادفات به رفتار انسانی مربوط است گفت: آموزش رانندگان و فرهنگسازی رانندگی مسئولانه مهمترین راهکار کاهش تلفات است.
معاون راهداری وحمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به اهمیت نقش توسعه فناوری و هوشمندسازی در ارتقای ایمنی بیان کرد: در کشورهای پیشرفته خودروها به سامانههای هوشمند نظیر هشدار خوابآلودگی، ترمز اضطراری خودکار و خطخوان مجهز هستند و در همین راستا تاکنون ۱۶۳ دوربین ثبت تخلف در جادههای خوزستان نصب شده که سرعت لحظهای و متوسط خودروها را پایش و تخلفات را بهصورت برخط ثبت میکند.
بهداروندی با تاکید بر نقش آموزش و فرهنگ رانندگی گفت: حدود ۲ دهه گذشته با اجرای طرح بستن کمربند ایمنی، فرهنگ ایمنی در کشور نهادینه شد و امروز نیز باید همین رویکرد برای رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از استفاده تلفن همراه در رانندگی دنبال شود تا شاهد کاهش پایدار تلفات جادهای در خوزستان باشیم.
وی همچنین با اشاره به تجربه موفق کشور سوئد در اجرای طرح «چشمانداز صفر» افزود: هدف این کشور دستیابی به صفر شدن تلفات جادهای از طریق ارتقای زیرساختها، تولید خودروهای ایمن و تدوین قوانین سختگیرانه بوده است؛ الگویی که میتواند مورد توجه کشور ما نیز قرار گیرد.