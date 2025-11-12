پخش زنده
آیین معارفه شهردار جدید ابهر ظهر امروز با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان در شهرداری ابهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهردار جدید ابهر، مجید زارعپور، طی مراسمی با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان معرفی شد.
در این مراسم، ساماندهی بافتهای فرسوده و مناطق حاشیهنشین بهعنوان اولویت اصلی مدیریت شهری اعلام شد.
علی محمودی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان با اشاره به اهمیت ابهر در توسعه منطقهای، خواستار برنامهریزی دقیق و تعامل مؤثر شهردار با شورای شهر شد.
وی همچنین بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام و رفع چالشهای مالی تأکید کرد.
فرماندار ابهر نیز با اشاره به لزوم ثبات مدیریتی، خواستار ایجاد نظم و شفافیت در ساختار اداری و برخورد جدی با ساختوسازهای غیرمجاز شد.