به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهردار جدید ابهر، مجید زارع‌پور، طی مراسمی با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان معرفی شد.

در این مراسم، سامان‌دهی بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین به‌عنوان اولویت اصلی مدیریت شهری اعلام شد.

علی محمودی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان با اشاره به اهمیت ابهر در توسعه منطقه‌ای، خواستار برنامه‌ریزی دقیق و تعامل مؤثر شهردار با شورای شهر شد.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع چالش‌های مالی تأکید کرد.

فرماندار ابهر نیز با اشاره به لزوم ثبات مدیریتی، خواستار ایجاد نظم و شفافیت در ساختار اداری و برخورد جدی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شد.