یک کشته و دو مصدوم در حادثه رانندگی جاده هرند به قهی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تصادف رخ به رخ دو خودرو سواری پراید در مسیر هرند -قهی یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.

به گفته‌ی علیرضا زمان‌پور، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان، در این حادثه یک مرد ۵۰ ساله در محل جان باخت و یک مرد ۱۸ ساله و یک زن ۴۸ ساله مجروح شدند.

پس از اعلام حادثه در ساعت ۹:۳۰ صبح، دو واحد امدادی و بالگرد امداد هوایی به محل اعزام شدند ومجروحان پس از دریافت خدمات اولیه، با بالگرد از پدبالگرد هرند به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان منتقل شدند.