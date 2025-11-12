پخش زنده
امروز: -
تصادف رخ به رخ دو خودروی پراید جان یک نفر رو گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تصادف رخ به رخ دو خودرو سواری پراید در مسیر هرند -قهی یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گفتهی علیرضا زمانپور، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان، در این حادثه یک مرد ۵۰ ساله در محل جان باخت و یک مرد ۱۸ ساله و یک زن ۴۸ ساله مجروح شدند.
پس از اعلام حادثه در ساعت ۹:۳۰ صبح، دو واحد امدادی و بالگرد امداد هوایی به محل اعزام شدند ومجروحان پس از دریافت خدمات اولیه، با بالگرد از پدبالگرد هرند به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان منتقل شدند.