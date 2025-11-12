طرح انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی کشور، تا پایان ۱۴۰۸ به شرط تحقق تعهدات دولت، تکمیل می‌شود.

تکمیل طرح انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی کشور، تا ۱۴۰۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد شبکه بین المللی خبر گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی کشور، پروژه عظیم با ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است و جزو پروژه‌های مهم و زیرساختی شرق کشور است که عایدی آن به کل کشور می‌رسد.

اسدی با بیان اینکه عملیات اجرایی لوله گذاری پروژه از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و شرکت سال ۱۴۰۰ ثبت شده است، افزود: طی دو سال، هم مطالعات طرح کامل شده و هم عملیات اجرایی نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به پیشرفت طرح تا خراسان رضوی، افزود: پیشرفت طرح تا خراسان رضوی که انتهای خط است، ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.

اسدی پیشرفت طرح در استان سیستان و بلوچستان را ۳۲ درصد اعلام کرد و گفت: این پیشرفت در سیستان و بلوچستان، شامل استان‌های خراسان رضوی و جنوبی نیز می‌شود.

به گفته اسدی افق طرح برای ۱۴۲۵ این است که یک میلیارد مترمکعب آب را شیرین کنیم و به شرق کشور منتقل کنیم که امروز برای فاز اول، برای ۲۳۰ میلیون مترمکعب برنامه ریزی کردیم که با اولویت استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن افزود: مبلغ سرمایه گذاری طرح، سه و دو دهم میلیارد دلار است که الان ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در این طرح انجام شده است.

وی گفت: آبگیر این پروژه که مختص ۳ استان است، ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و آب شیرین کن که بخشی از آب خراسان جنوبی را هم تامین می‌کند، ۳۰ درصد پیشرفت دارد.

اسدی گفت: در نهایت باید ۴ آب شیرین کن برای ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب، نصب کنیم که اکنون آب شیرین کن شماره یک را در حال اجرا داریم.

وی مهمترین مشکل و سد راه اجرای پروژه را تسطیح اراضی و تملک عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۰۰ درصد نقشه برداری تا مشهد انجام شده است.

مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن با بیان اینکه ۹۳ درصد تملک انجام شده است، افزود: امروز هزار کیلومتر از هزار و ۳۳۲ کیلومتری تا مشهد را بازگشایی کردیم که لوله گذاری و حفاری شود.

به گفته وی از مجموع لوله گذاری که از سیستان و بلوچستان انجام شده که لوله‌های دو هزار و ۲۰۰ اجرا می‌شود که مختص همه استان‌ها نیز هست و در مرحله‌ای اول برای چابهار پیش بینی شده است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای استان هم در برنامه میز اقتصاد شبکه بین المللی خبر گفت: خراسان جنوبی اقلیم خشکی دارد و در سال‌های اخیر دچار خشکسالی است.

سارانی افزود: از استان‌هایی هستیم که بیشترین قنوات را داریم در استان ۷ هزار رشته قنات، ۳ هزار دهنه چشمه و بیش از ۳ هزار چاه داریم که اینها منابع آبی استان هستند، اما خشکسالی باعث افت ۴۰ درصدی آبدهی در چشمه‌ها و ۲۴ درصدی افت آبدهی در چاه‌ها شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از قنات‌ها در استان خشک شدند و این موضوع تاثیر خود را در کشاورزی و آب شرب گذاشته است، گفت: در سال آبی گذشته ۴۳ درصد نسبت به متوسط دراز مدت کاهش نزولات جوی داشتیم و در سال آبی جاری که حدود دو ماه از آن می‌گذرد هنوز هیچ بارانی نداشتیم.

مدیر عامل آب منطقه‌ای استان افزود:، اما با این وجود تنش‌ها در استان مدیریت شد در حالی که در استان‌های دیگر بحران آبی بود.

سارانی افزود: در خراسان جنوبی ۳۷۵ کیلومتر خط اصلی انتقال آب از دریای عمان وجود دارد که نقشه برداری آن ۱۰۰ درصد و مسیرسازی آن ۷۷ درصد اجرا شده است و ادامه مراحل به پیشرفت طرح در استان سیستان و بلوچستان وابسته است و باید در سال ۱۴۰۸ آب به مشهد برسد.

وی گفت: این طرح مطالعات در طول سه سال اجرا در مجموع فقط ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که این عدد باید اکنون به ۳۰ درصد می‌رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این برنامه گفت: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و ۹۹ درصد آب مصرفی استان از منابع زیرزمینی تامین می‌شود.

فرهادی افزود: در خراسان جنوبی معیشت مردم در روستا‌ها وابسته به کشاورزی و اخیرا هم سهم اندکی از معدن است.

وی گفت: با توجه به خشکسالی‌ها در ۱۷ منطقه استان و ۹ شهرستان درگیر فرونشست زمین هستیم و بیشترین سهم مصرف آب در استان در کشاورزی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: اجرای طرح سازگاری آب مشکلاتنی را برای کشاورزان ایجاد می‌کند..

فرهادی با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد چاه‌های کشاورزی استان کنتور هوشمند دارند گفت: روش‌های نوین آبیاری در دستور کار قرار دارد و اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره وری از دیگر راهکارهاست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: در استان تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند ۳۳۰ لیتر بر ثانیه خروجی دارد که می‌شود از آن در صنایع و معادن و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی استفاده بهینه کرد.

وی با تاکید بر اینکه در کنار اجرای این طرح بزرگ فرهنگ سازی مهم است افزود: این آبی که از دریای عمان انتقال می‌یابد آب گرانی است و در مصرف آن باید دقت شود و در استان به ویژه در بیرجند فرسودگی شبکه داریم و هدر رفت آب ۳۸ درصد است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: اصلاح شبکه‌های آبرسانی، اصلاح الگوی کشت و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و بازچرخانی آب به ویژه در صنایع آب بر در اولویت است.

فرهادی افزود: اجرای خط فرعی شامل هلال معدنی از نهبندان به خوسف و بعد طبس و بشرویه، لزوم انعقاد قرارداد خرید تضمینی سهم آب شرب توسط وزارت نیرو که تاکنون برای خراسان جنوبی محقق نشده و در نظر گرفتن ردیف بودجه خرید تضمینی توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور درخواست‌هایی است که در اجرای این پروژه داریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند هم افزود: حلقه مفقوده حکمرانی مدیریت آب در استان و کشور الگوی مشارکتی است و در کنار دولت باید ذینفعان و مردم هم مشارکت کنند.

خزیمه نژاد افزود: این طرح نیازمند تزریق منابع مالی است و این طرح از زمانبندی خود دو سال عقب‌تر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند با اشاره به پیامد‌های اجرای طرح انتقال آب به استان گفت: جلوگیری از هدررفت بی رویه آب و کاهش آبدهی سفره‌های آب زیرزمین از مزایای این طرح است.

خزیمه نژاد با اشاره به اینکه وجود قنات‌های با قدمت کهن در استان، نشان دهنده مدیریت بالای مردمان قدیم برای استفاده از منابع آبی است، افزود: بحث مدیریت مصرف آب و صرفه جویی‌ها بویژه در بخش کشاورزی، صنعت و معدن باید بیش از پیش جدی گرفته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه با انتقاد از ضعف مدیریت در مصرف آب در استان، افزود: فاصله گرفتن از دانش و یافته‌های علمی در بحث مدیریت، باعث کاهش منابع آبی و کاهش مخازن شده است.

استاد داشنگاه بیرجند گفت: بیشترین مصرف آب را کشاورزی دارد و نیاز بود دانش کشاورزان بالا رود و از کشاورزی سنتی کمتر استفاده شود.

وی خواستار تفکیک آب شرب از آب مورد استفاده در معادن و صنایع شد و گفت: در این طرح علاوه بر هزینه‌های هنگفت اجرای طرح، هزینه‌های نگهداری، زیست محیطی، تنش‌های اجتماعی که در محل رخ می‌دهد، نیاز به فرهنگ سازی و پدافند غیرعامل است.