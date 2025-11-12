پخش زنده
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران: ۶۲۵۰ کیسه آرد فوق العاده برای نانوایان استان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست هماندیشی سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با مسئولان نمایندگی غله شهرستانها با هدف ارائه سیاستهای جدید، هماهنگی در اجرای برنامههای نظارتی و بررسی آخرین وضعیت تأمین، توزیع و مصرف آرد و نان در سطح استان برگزار شد.
در این نشست که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، موضوعاتی از جمله نحوه توزیع و حمل آرد، عملکرد شرکتهای پیمانکار حملونقل، بررسی وضعیت نانواییهای نوع ۶، کیفیت آرد تولیدی کارخانجات استان، چگونگی عملکرد سامانه «نانینو» در مدیریت فروش نان و نظارت بر فعالیت نانوایان، وضعیت نگهداری کالاهای اساسی در انبارها، و همچنین قوانین و ضوابط مربوط به آردهای خارج از شبکه رسمی که مصداق قاچاق محسوب میشوند، مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.
سید محمد جعفری سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در این نشست ضمن قدردانی از تلاش نمایندگیهای غله شهرستانها، اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضا در روزهای پایانی آبانماه و بهمنظور جلوگیری از هرگونه کمبود احتمالی، ۲۵۰ تُن آرد معادل ۶۲۵۰ کیسه بهصورت فوقالعاده و مناسبتی به سهمیه نانوایان استان افزوده شده است. این میزان آرد به کارگروههای آرد و نان شهرستانها ابلاغ شده تا با تشخیص و تصمیمگیری محلی، در کوتاهترین زمان ممکن میان نانوایان توزیع شود.
وی با اشاره به اهمیت پایداری زنجیره تأمین و نقش نظارت در ثبات بازار آرد و نان افزود: نظارت دقیق بر نحوه نگهداری و ذخیرهسازی کالاهای اساسی، یکی از اولویتهای جدی این ادارهکل است. لازم است کلیه مدیران و مسئولین در تمامی مراحل، اصول فنی و بهداشتی را رعایت کرده و از هرگونه انحراف در مسیر تأمین و توزیع کالا جلوگیری کنند.
جعفری همچنین با تأکید بر لزوم خدمترسانی شفاف و پاسخگو به مردم گفت: همه ما باید با نگاه مسئولانه و رویکرد خدمتمحور در این مسیر گام برداریم. از مسئولان شهرستانها انتظار میرود ضمن همکاری مستمر با کارگروههای آرد و نان، برای ساماندهی و توزیع عادلانه آرد در شهرستان خود مطالبهگر و پیگیر باشند. هدف نهایی ما تأمین نان باکیفیت و دسترسی آسان مردم به آن است.
وی ادامه داد: به نفع مردم و نانوایان کار کنید و کار را پیش ببرید. نگاه ما باید بهبود شرایط، ارتقای رضایتمندی مردم و تسهیل امور نانوایان باشد. خدمت به مردم شریف استان، افتخار ماست و باید با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل در این مسیر حرکت کنیم.
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در بخش پایانی سخنان خود از ورود محمولههای جدید گندم به استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تأمین پایدار گندم، پشتیبانی از کارخانههای تولید آرد، افزایش رضایتمندی مردم از مهمترین وظایف این ادارهکل است و این امر با همکاری دستگاههای مرتبط و همیاری نانوایان محقق خواهد شد