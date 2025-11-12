پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: برگزاری انتخاباتی قانونمند و پرشور، نماد وحدت ملی و پیامی روشن از انسجام و مشارکت مردم ایران به جامعه جهانی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی با اشاره به اهمیت برگزاری پرشور و قانونمند هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: افزایش امید و اعتماد عمومی دو رکن اساسی در مشارکت گسترده مردم است و رسانهها باید در این مسیر نقشآفرین باشند.
وی با بیان اینکه رقابتپذیری، مشارکت، سلامت، امنیت و شفافیت پنج محور اصلی فعالیت ستاد انتخابات استان را تشکیل میدهد، افزود: تحقق این محورها نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههاست و رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی دقیق، نقد سازنده و ایجاد فضای امید، زمینهساز حضور پررنگ مردم در این رویداد ملی باشند.
معاون استاندار بر ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان در فرایند انتخاب معتمدان شهرستانها تأکید کرد و اظهار داشت: توجه به ترکیب متنوع معتمدان با حضور نیروهای جوان و بانوان میتواند به پویایی بیشتر روند انتخابات کمک کند.
دهستانی با اشاره به الکترونیکی بودن کامل هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی گفت: این انتخابات بهصورت تمامالکترونیکی و مستقل برگزار میشود که دقت، سرعت و شفافیت فرایندها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.