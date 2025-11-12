پخش زنده
۶۵۰ دستگاه کامیون ایرانی حامل سوخت در گمرک اسلامقلعه در خاک کشور افغانستان متوقف شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی امروز در حاشیه بازدید از مرز دوغارون تایباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به پذیرش نکردن سوخت ترانزیتی به علت نداشتن استانداردهای مدنظر افغانستان، تعداد ۲ هزار کامیون ایرانی حامل سوخت در گمرک اسلامقلعه این کشور متوقف شدند که با بازگشت برخی از کامیونها، این رقم در حال حاضر به ۶۵۰ دستگاه رسیده است.
نبی پور افزود: توقف ناوگان حملونقل ایرانی در پشت مرزها، مشکلاتی برای رانندگان ایجاد کرده است و در کوتاهمدت برنامهریزی کردیم که باقی خودروهای متوقفشده در خاک افغانستان در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند و به ایران بازگردند.
معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی با اشاره به برنامههای بلندمدت ادامه داد: یکی از راهکارهای حل و فصل ترانزیت سوخت به افغانستان، ایجاد عرصه پالایشگاهی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون تایباد است تا با جذب سرمایهگذار داخلی یا خارجی، در زمینه فرآوری، تبدیل و ذخیره مشتقات نفتی فعالیت کند.
نبیپور بیان کرد: مرز دوغارون در گذشته و حال یکی از مهمترین گذرگاههای مرزی و رسمی جمهوری اسلامی ایران است و با توجه به افزایش ۳۴ درصدی صادرات خارجی خراسان رضوی در نیمه نخست امسال، اهمیت و ظرفیت این معبر زمینی در صادرات، واردات و ترانزیت کالا حیاتی به حساب میآید.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی کشور و فعال شدن مکانیسم ماشه ، گذرگاههای مرزی خراسان رضوی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان میتواند کمک فراوانی به صادرات و واردات کشور بکنند و از این رو تمرکز دولت و وزارت امور خارجه بر رفع مشکلات مرزی است.
معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: تصویب ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی دوغارون و سرخس در حقیقت در راستای افزایش مراودات اقتصادی ایران با کشورهای خارجی صورت گرفته است و در بلندمدت یکی از قطبهای تجارت انرژی در کشور خواهند بود.
نبیپور خاطرنشان کرد: تاکید استانداری خراسان رضوی نیز ارتقای زیرساختهای حملونقل، گمرکی و سرمایهگذاری در منطقه آزاد تجاری دوغارون است تا تجارت در این کانون اقتصادی به حالت پایدار و کارآمد در آید.