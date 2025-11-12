پخش زنده
امروز: -
۱۳۰ مقالهی داخلی و خارجی در خصوص جاذبههای لوت، فرصتهای سرمایه گذاری و گردشگری در همایش بیابان لوت مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، همایشِ بین المللیِ بیابانِ لوت همزمان با برگزاری رویداد ملی ایران جان برای ایجاد سرمایهگذاری و رونق صنعت گردشگری در این پهنه بکر و یکی از جاذبههای طبیعی جهانی ایجاد می شود.
بیابان لوت با ثبت دمای ۷۰ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه در سیاره زمین شناسایی شده است و سرشار از فرصت برای سرمایه گذاری است که میتوان به سرمایه گذاری در بخشهای مختلفی از جمله فناوریهای سبز، زیرساختهای گردشگری، اقامتگاههای بوم گردی، گردشگری، ورزشی و ماجراجویانه، اقتصاد دیجیتال و گوهرشناسی و گردشگری معدنی اشاره کرد.
در این مراسم همچنین از لوگو مرکز پژوهش میراث جهانی بیابان لوت رونمایی شد.