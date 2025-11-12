پخش زنده
در جلسه تنظیم بازار بر مدیریت اصولی منابع و مصارف برای کنترل تورم تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نادر قلی ابراهیمی نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت مدیریت درست و اصولی منابع و مصارف در همه بخشها بخصوص حوزه نقدینگی، تامین و تخصیص ارز، آب و انرژی میتواند ثبات را در حوزههای مرتبط با اقتصاد ایجاد کند و نتیجه آن در بازار و سبد کالای خانوار ثبات قیمتها و مهار تورم خواهد بود.
ابراهیمی گفت: جایگزینی راههای تامین نیازهای اقتصادی کشور و ایجاد مسیرهای جدید در تامین و واردات نهادههای بخش کشاورزی و کالاهای اساسی در حوزه تجارت خارجی در سطح ملی در حال پیگیری است و در سطح استان هم باید با ایجاد زنجیره تولید و ارزش برای کنترل قیمتها در بازار تلاش کرد.
ایجاد بازارهای عرضه مستقیم میوه و تره بار و لبنیات، گسترش شبکه توزیع کالاهای اساسی و نظارت دقیق ومستمر بر بازار از جمله مصوبات و تاکیدات این جلسه بود.