به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این دیدار، سردار سلیمانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید زمانی، صبر و استقامت خانواده او را ستود و گفت: شهید امیرمحمد زمانی از جوانان مؤمن و شجاع این سرزمین بود که با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و اقتدار را برای ملت‌های منطقه به ارمغان آورد.

وی افزود: یاد و نام این شهدا باید در دل‌ها زنده بماند، چراکه آنان با نثار جان خود از ارزش‌های اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند.