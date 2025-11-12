پخش زنده
رئیس بسیج مستضعفین کشور با حضور در منزل شهید امیرمحمد زمانی، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، با خانواده این شهید والامقام دیدار و از آنان دلجویی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این دیدار، سردار سلیمانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید زمانی، صبر و استقامت خانواده او را ستود و گفت: شهید امیرمحمد زمانی از جوانان مؤمن و شجاع این سرزمین بود که با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و اقتدار را برای ملتهای منطقه به ارمغان آورد.
وی افزود: یاد و نام این شهدا باید در دلها زنده بماند، چراکه آنان با نثار جان خود از ارزشهای اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردند.