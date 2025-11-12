تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵ تایلند، مقابل تیم هند به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه ششمین روز مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند، تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان برابر تیم هند به میدان رفت و این دیدار با نتیجه ۷۰ بر ۱۳ به سود تیم ملی کشورمان پایان یافت.

شاگردان معینی فردا پنجشنبه ۲۲ آبان در مرحله حذفی از ساعت ۸:۳۰ به وقت ایران به مصاف تیم تایلند می‌روند.

تیم ملی بانوان با ترکیب رقیه امیری، مهدیه روحانی، نجمه صفایی دوست، رقیه صالحی، سمیرا خالقی، زهرا نصری، نادیا بلوچی، مریم عباس فرد، فاطمه مولایی، رقیه قاضیلو، زهرا حبیبی و فاطمه مرادی با سرمربیگری آزاده سادات معینی و مربیگری مهسا همتی و حضور غلامرضا نامی مشاور فنی و سرپرستی حسن نایبی راهی این مسابقات شده است.