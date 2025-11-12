پخش زنده
امروز: -
رئیس مجمع شهرهای تاریخی ایران: امروز، ۲۱ شهر دیگر نیز به این مجموعه اضافه شدند تا این مجمع دارای ۵۴ عضو اصلی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قاسمزاده در دومین اجلاس شهرهای تاریخی ایران که به میزبانی یزد برگزار شد، گفت: امروز شاهد برگزاری دومین مجمع عمومی شهرهای تاریخی ایران هستیم؛ نخستین مجمع سال گذشته در اصفهان تشکیل شد و در همان جلسه، شهر یزد به عنوان میزبان دومین دوره انتخاب شد.
وی افزود: در دوره نخست، ۳۳ شهر به عضویت این مجمع درآمدند و در جلسه امروز، پس از بررسی درخواستهای جدید در دبیرخانه، ۲۱ شهر دیگر نیز به این مجموعه اضافه شدند. به این ترتیب، اکنون مجمع شهرهای تاریخی ایران دارای ۵۴ عضو اصلی است.
شهردار اصفهان استقبال از این مجمع را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: درخواستهای جدید همچنان در دبیرخانه در حال بررسی است و شهرهایی که شرایط لازم را داشته باشند، در مجمع سوم برای عضویت به رأی گذاشته خواهند شد.
قاسمزاده حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی را از نقاط قوت این اجلاس دانست و تأکید کرد: همافزایی این سه دستگاه میتواند به تقویت جریان احیای بافتهای تاریخی در شهرهای کشور کمک کند و مسائل مشترک این حوزه با تعامل و همگرایی بیشتر حلوفصل شود.