به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: درحال حاضر سه هزار و ۲۲۳ راننده در حوزه حمل و نقل جاده‌ای مسافر استان فعالیت دارند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۰۱ درصد افزایش یافته است.

شمس الدین صدیق‌نیا افزود: در هفت ماه گذشته، حدود دو میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان جابه‌جا شده و ۲۷۲ هزار و ۷۶۸ تردد ناوگان در سطح استان به ثبت رسیده است.

صدیق‌نیا اظهارکرد: تعداد ناوگان فعال در بخش مسافربری آذربایجان‌غربی هم به سه هزار و ۲۴۲ دستگاه رسیده که شامل ۵۰۹ اتوبوس و دو هزار و ۷۳۳ سواری و مینی‌بوس است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲.۴۷ درصد رشد داشته است.

وی افزود: هم‌اکنون ۹۲ شرکت، ۱۹ مؤسسه و ۳۰ شعبه فعال در حوزه حمل‌ونقل مسافر استان مشغول فعالیت هستند که در مقایسه با سال گذشته ۲.۹۴ درصد افزایش یافته است.

رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در این مدت، ۳۶۵ مورد تخلف در سامانه "شحباز" به ثبت رسیده است که در مقایسه با سال گذشته ۴۰.۴۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.