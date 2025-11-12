به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه‌ ای اف سی، این رقابت‌ها با احتساب جام باشگاه‌های زنان آسیا، ششمین دوره به شمار می‌رود و در مجموع ۳۳ تیم در مسابقات حاضر شدند که ابتدا ۱۹ تیم در دور مقدماتی به صورت گروهی رقابت کردند و در پایان ۶ تیم راهی دور گروهی شدند. تیم خاتون بم نماینده ایران در این دوره از حضور در دور مقدماتی معاف شد. تیم ابوظبی امارات نیز از این دوره انصراف داد.

در دور نهایی گروهی ۱۲ تیم در ۳ گروه ۴ تیمی مسابقه می‌دهند که در پایان تیم‌های اول و دوم و ۲ تیم سوم برتر به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند. مسابقات دور گروهی به صورت مجتمع برگزار می‌شود. نتایج روز نخست و وضعیت سایر گروه‌ها به این شرح است:

پنجشنبه ۲۲ آبان:

گروه یک در هوشی مینه ویتنام:

ملبورن سیتی استرالیا - لاین سیتی سیلرز سنگاپور

هوشی مینه سیتی ویتنام - استالیون لاگونا فیلیپین

گروه دو در ووهان چین:

خاتون بم ایران - ایست بنگال هند (ساعت ۱۰:۳۰ - ورزشگاه هانکو)

ووهان جینگدا چین (مدافع عنوان قهرمانی) - نسف قرشی ازبکستان

گروه سه در یانگون میانمار:

توکیو وردی بلزا ژاپن - انستیتو تربیت بدنی میانمار

نایگو هیانگ کره شمالی - سوون کره جنوبی

تیم‌های سوون کره جنوبی و توکیو وردی بلزا ژاپن با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های نایگو هیانگ کره شمالی و انستیتو تربیت بدنی میانمار بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.



در دوره قبل در فصل ۲۵ - ۲۰۲۴ تیم ووهان جیانگدا چین با شکست ملبورن سیتی استرالیا قهرمان شد و تیم‌های اینچئون ردز کره جنوبی و هوشیمینه سیتی ویتنام سوم مشترک شدند.

در فوتبال جام باشگاه‌های زنان آسیا تیم‌های اوراوا ردز ژاپن، توکیو وردی بِلِزای ژاپن، امان کلوب اردن و الج ایشین اسکالارز تایلند و سوغدیانا جیزک ازبکستان و ووهان جینگدای چین با یک قهرمانی رکورد دار مشترک هستند و تیم‌های هیوندای استیل رد آنجلز کره‌جنوبی با ۲ نایب قهرمانی هفتم و شهرداری سیرجان، ملبورن سیتی استرالیا، خاتون بم ایران و جیانگسو سونینگ چین با یک نایب قهرمانی هشتم مشترک و تیم گوکولام کرلا هند با یک سومی در رده مشترک نهم جای دارند.

تیم خاتون بم ایران در سال ۲۰۲۱ نایب قهرمان شد و در سال ۲۰۲۲ در منطقه غرب نایب قهرمان شد. (مسابقات به علت شیوع بیماری کرونا ناتمام ماند.) تیم خاتون بم در سال ۲۰۲۳ از دور گروهی و در سال ۲۰۲۵ از دور یک چهارم نهایی حذف شد.