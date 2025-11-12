پخش زنده
امروز: -
نشست مدیریت بحران شهرستان سپیدان با حضور سردار حسین ساجدی نیا، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در شهرداری شهر اردکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت مناطق زلزله زده و روند ارزیابی خسارات در پی وقوع زلزلههای اخیر در شهرستان سپیدان برگزار شد.
سردار ساجدی نیا رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در این نشست گفت: کمک به خسارت دیدگان در حوزه های مردمی ، دستگاههای دولتی و سازههایی که در اختیار شهرداریها است را مشخص کردیم.
او ادامه داد: اولویت نخست ما برای کمک رسانی در مواقع زلزله و حوادث طبیعی مردم هستند و تا جایی که لازم باشد و ضوابط و قانون اجازه میدهد به آسیب دیدگان کمک خواهیم کرد.
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور بیان کرد: در حوزه مردمی هر آنچه که مدیریت کل بحران تأیید کند ، کمک خواهیم کرد.
ساجدی نیا افزود: اداره های دولتی باید خودشان هزینه کنند، چرا که بودجه و اعتبارات سازمان مربوطه در حوزه بحران را دریافت میکنند.
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در پایان این نشست گفت: اگر میخواهیم مردم آسیب نبینند باید حوزه پیشگیری را فعال کنیم، زیرا پیشگیری برای ما مهم است.