اولویت نخست ما برای کمک رسانی، مردم هستند

اولویت نخست ما برای کمک رسانی، مردم هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت مناطق زلزله زده و روند ارزیابی خسارات در پی وقوع زلزله‌های اخیر در شهرستان سپیدان برگزار شد.

سردار ساجدی نیا رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در این نشست گفت: کمک به خسارت دیدگان در حوزه های مردمی ، دستگاه‌های دولتی و سازه‌هایی که در اختیار شهرداری‌ها است را مشخص کردیم.

او ادامه داد: اولویت نخست ما برای کمک رسانی در مواقع زلزله و حوادث طبیعی مردم هستند و تا جایی که لازم باشد و ضوابط و قانون اجازه می‌دهد به آسیب دیدگان کمک خواهیم کرد.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور بیان کرد: در حوزه مردمی هر آنچه که مدیریت کل بحران تأیید کند ، کمک خواهیم کرد.

ساجدی نیا افزود: اداره های دولتی باید خودشان هزینه کنند، چرا که بودجه و اعتبارات سازمان مربوطه در حوزه بحران را دریافت می‌کنند.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در پایان این نشست گفت: اگر می‌خواهیم مردم آسیب نبینند باید حوزه پیشگیری را فعال کنیم، زیرا پیشگیری برای ما مهم است.