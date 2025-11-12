مدیرکل امور مالیاتی ایلام با اشاره به فرصت محدود باقی‌مانده برای بهره‌مندی از بخشودگی جرایم مالیاتی گفت: مؤدیان باید تا پایان آذرماه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «عزیزاله عباس‌پور» مدیرکل امور مالیاتی ایلام اظهار داشت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ تا ۲۵ آبان تعیین شده و مؤدیان باید در این تاریخ اظهارنامه خود را ثبت و مالیات را پرداخت کنند، تا پایان آذرماه نیز امکان استفاده از بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی وجود دارد و پرداخت بدهی‌ها در این بازه، فرصت بهره‌مندی از حداکثر بخشودگی را فراهم می‌کند.

وی اجرای فاکتور الکترونیکی از اول دی‌ماه را نقطه عطف نظام مالیاتی عنوان کرد و افزود: از این تاریخ فقط صورت‌حساب‌های ثبت‌شده در سامانه مؤدیان برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده معتبر است و فاکتور‌های کاغذی از چرخه اعتبار حذف می‌شوند.

عباس‌پور از مؤدیان خواست پیش از آغاز دی‌ماه زیرساخت‌های لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم کنند تا در محاسبه مالیات زمستان با مشکل مواجه نشوند.

مدیرکل امور مالیاتی ایلام مطرح کرد: استقرار سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی در راستای تحقق شفافیت اقتصادی، تسهیل نظارت بر تراکنش‌های تجاری و کاهش فرار مالیاتی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.