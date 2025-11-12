پخش زنده
امروز: -
چهارمین دوره لیگ بسکتبال باشگاههای غرب آسیا و منطقه خلیج فارس (واسل لیگ) ۲۶ - ۲۰۲۵ امشب پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، این دوره از رقابتها با احتساب جام باشگاههای آسیا بیست و سومین دوره محسوب میشود و در منطقه غرب آسیا ۵ تیم از جمله شهرداری گرگان حضور دارند و در منطقه خلیج فارس ۸ تیم در دو گروه رقابت میکنند.۳ تیم برتر منطقه غرب مستقیما به نیمه نهایی و مرحله فینال آسیا راه مییابند و تیم چهارم باید در پلی آف شرکت کند. در منطقه خلیج فارس تیمهای سرگروه راهی نیمه نهایی میشوند و تیمهای دوم و سوم باید در پلی آف حاضر شوند. نتایج کامل روز نخست به این شرح است:
منطقه غرب - هفته دوم:
چهارشنبه ۲۱ آبان:
الریاضی لبنان - ساجس (الحکمه) لبنان
پنجشنبه ۲۲ آبان:
شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان (ساعت ۱۹ - سالن بسکتبال آزادی)
تیم شهرداری گرگان پیش از این ۹۷ - ۹۲ ساجس (الحکمه) لبنان را مغلوب کرد.
تیم الوحده سوریه استراحت کرد.
تیمهای الریاضی و شهرداری گرگان با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای ساجس و الوحده با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
منطقه خلیج فارس - هفته دوم:
گروه یک:
المحرق بحرین ۸۴ - ۷۹ الاتحاد عربستان
تیم الاتحاد عربستان با ۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای المحرق بحرین با ۴ و الکاظمه کویت و شباب الاهلی امارات با ۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.
تیمهای گروه دو:
العربی قطر ۷۰ - ۸۷ العُلا عربستان
تیم العُلا عربستان با ۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای العربی با ۴ و الکویت کویت و شارجه امارات با ۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.
در فصل قبل ۲۵ - ۲۰۲۴ در منطقه خلیج فارس تیمهای شباب الاهلی امارات و الاتحاد عربستان و در منطقه غرب تیمهای الریاضی لبنان و طبیعت ایران در ردههای اول و دوم قرار گرفتند.
در بسکتبال غرب آسیا تیم الریاضی لبنان با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم المنامه بحرین با یک قهرمانی در رده دوم قرار دارد. از ایران تیم طبیعت ایران در سال ۲۰۲۵ دوم و تیم شهرداری گرگان در سال ۲۰۲۴ سوم شدند. در سال ۲۰۲۳ تیمهای ذوب آهن اصفهان و شهرداری گرگان حذف شدند.
در بسکتبال باشگاههای غرب آسیا که پیش از این با نام لیگ وابا برگزار میشد، تیم الریاضی لبنان با ۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است و مهرام ایران با ۴ قهرمانی و یک سومی دوم و ساجس لبنان با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی سوم هستند.
تیم پتروشیمی بندرامام ۲ بار قهرمان و ۳ بار نایب قهرمان و سوم، تیم صبا باتری تهران نیز یک بار قهرمان، ۳ بار دوم و یک بار سوم، صنام تهران یک بار قهرمان و سوم، تیم شیمیدور تهران یک بار قهرمان، ذوب آهن اصفهان یک بار دوم و ۴ بار سوم، فولاد ماهان اصفهان و شهرداری گرگان یک بار نایب قهرمان و نفت آبادان و دانشگاه آزاد تهران یک بار سوم شدهاند.