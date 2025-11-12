پخش زنده
بزرگترین اجتماع نخبگانی کشور در قالب افتتاحیه سومین دوره مسابقه ملی و مسئلهمحور «راهی شو» و دومین رویداد توانافزایی «دانشمند امروز» با حضور حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
دهقان در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید حسن طهرانیمقدم، از جوانان شرکتکننده در این رویداد بهعنوان «سربازان علم و فناوری کشور» یاد کرد و از تلاش آنان قدردانی نمود.
وی با اشاره به اهمیت نگاه مثبت و امیدبخش در جامعه گفت: «متأسفانه در جوامع ما حس منفینگری بسیار قوی است. ما کمتر علاقهمندیم نیمه روشن واقعیتها را ببینیم و بیشتر بر کاستیها تمرکز میکنیم. باید یاد بگیریم اوج گرفتن، شدن و توانستن را باور کنیم و نقاط قوت را برجستهتر ببینیم.»
رئیس بنیاد مستضعفان تأکید کرد: «هیچ جامعهای خالی از چالش نیست، اما انسانها همیشه برای حل مشکلات تلاش کردهاند. همانطور که ناپلئون گفته است، غیرممکنها، غیرممکن نیستند. باید این باور را در خود نهادینه کنیم.»
دهقان در بخش دیگری از سخنان خود از دوگانهسازیهای بیثمر انتقاد کرد و گفت: «ما معمولاً ضعفهای خود را توجیه میکنیم و میان توانستن و نتوانستن دیوار میسازیم، در حالیکه باید این مرزهای ذهنی را شکست. این باور، موتور محرک رشد جامعه است.»
وی افزود: «استعداد و تلاش برای موفقیت لازم است، اما باید در سایه معنا و هدف شکل بگیرد. اگر ظرفیتها را معنادار نکنیم، به نتیجه نخواهیم رسید. جامعه ما باید این معنا را درک کند و بر اساس آن حرکت کند.»
دهقان همچنین با اشاره به مسیر زندگی شخصی خود گفت: «من از روستا به دانشگاه رسیدم و در انقلاب نیز بدون وابستگی حزبی حضور داشتم. انسان زمانی موفق میشود که از مرزهای منفعت شخصی عبور کند و به جامعه و هستی متصل شود. قطرهها زمانی معنا مییابند که به دریا بپیوندند.»
او افزود: «مشکل ما نداشتن ظرفیت نیست، بلکه درجا زدن است. باید با اراده، امید و تلاش جمعی این درجا زدن را به حرکت روبهجلو تبدیل کنیم.»
دهقان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی گفت: «ما نسبت به جامعه و هستی بدهکاریم، نه طلبکار. نسلهای گذشته زحمت کشیدند تا امروز ما این فرصت را داشته باشیم. وظیفه ما این است که از استعدادهایمان برای خدمت به دیگران استفاده کنیم.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «ارزش کار انسان در خدمت به جامعه است، همانطور که پزشک فرانسوی به من گفت: مردم مالیات میدهند تا ما درس بخوانیم و حالا نوبت ماست که مالیات بدهیم تا دیگران رشد کنند. این یعنی حس واقعی مسئولیت اجتماعی.»