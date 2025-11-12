به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آژانس در این گزارش که نسخه‌ای از آن امروز (چهارشنبه) در اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته، ادعا کرده است که وضعیت مواد اتمی با غنای بالا «باید به طور فوری مورد رسیدگی قرار گیرد».

بر اساس ادعای آژانس، آخرین ارزیابی منتشرشده در ماه سپتامبر (شهریور و مهر) نشان می‌داد که ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد در اختیار دارد.

در بخش دیگری از گزارش ادعایی آژانس آمده است که ایران هنوز اجازه دسترسی بازرسان به برخی سایت‌هایی را که در جنگ اخیر آسیب دیده‌اند، نداده است. آسوشیتدپرس به نقل از منابع خود نوشته است که تهران پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، همکاری‌های خود را با آژانس به‌طور موقت متوقف کرد، اما پس از توافق رافائل گروسی مدیرکل این نهاد با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در قاهره در ابتدای سپتامبر، اجازه بازرسی از تأسیسات سالم داده شد.

گفتنی است همکاری‌های ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای توقف همکاری در صورت اجرا نشدن تعهدات طرف‌های مقابل، با محدودیت‌هایی مواجه شد.

پس از آن، مذاکراتی میان ایران و آژانس درباره نحوه ادامه تعاملات در چارچوب حقوقی موجود انجام شد که در تاریخ ۱۸ شهریور ماه جاری به یک تفاهم فنی انجامید. با این حال، تصمیم اروپا برای فعال‌سازی سازوکار «پس‌گشت» موجب شد تا اجرای این توافق به حالت تعلیق درآید.

جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که مبنای همکاری و تعامل با آژانس، قانون مصوب مجلس است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه پیشتر در این‌باره گفت: «ما کماکان عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به توافق‌نامه پادمان هستیم. در اجرای این تعهدات پادمانی، با در نظر داشتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده است، تعاملات با آژانس را پیش می‌بریم.»