به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این رقابت‌ها ۸ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی مسابقه می‌دهند و در نهایت ۴ تیم برتر (عراق، ژاپن و ۲ تیم دیگر) راهی رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کاستاریکا خواهند شد. تیم بنگلادش از حضور در این دوره انصراف داد.

نتایج و برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

گروه‌ ای:

نتیجه سه شنبه ۲۰ آبان:

ایران ۸ - ۰ سوریه

تیم ایران پیش از این برابر تیم عراق با تساوی بدون گل متوقف شد. تیم ایران پنجشنبه ۲۲ آبان از ساعت ۵:۳۰ به مصاف تیم اندونزی می‌رود.

چهارشنبه ۲۱ آبان:

عراق ۴ - ۰ سوریه

تیم عراق با ۷ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های ایران با ۴ و اندونزی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سوریه بدون امتیاز چهارم است.

گروه بی:

نتیجه سه شنبه ۲۰ آبان:

ازبکستان ۱۳ - ۰ یمن

چهارشنبه ۲۱ آبان:

ژاپن - یمن

تیم ژاپن با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های ازبکستان با ۴ و مالزی با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یمن بدون امتیاز چهارم است.