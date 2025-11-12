پخش زنده
مسابقات فوتبال قطع عضو قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ امروز در جاکارتای اندونزی پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این رقابتها ۸ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی مسابقه میدهند و در نهایت ۴ تیم برتر (عراق، ژاپن و ۲ تیم دیگر) راهی رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کاستاریکا خواهند شد. تیم بنگلادش از حضور در این دوره انصراف داد.
نتایج و برنامه ادامه رقابتها به این شرح است:
گروه ای:
نتیجه سه شنبه ۲۰ آبان:
ایران ۸ - ۰ سوریه
تیم ایران پیش از این برابر تیم عراق با تساوی بدون گل متوقف شد. تیم ایران پنجشنبه ۲۲ آبان از ساعت ۵:۳۰ به مصاف تیم اندونزی میرود.
چهارشنبه ۲۱ آبان:
عراق ۴ - ۰ سوریه
تیم عراق با ۷ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیمهای ایران با ۴ و اندونزی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سوریه بدون امتیاز چهارم است.
گروه بی:
نتیجه سه شنبه ۲۰ آبان:
ازبکستان ۱۳ - ۰ یمن
چهارشنبه ۲۱ آبان:
ژاپن - یمن
تیم ژاپن با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای ازبکستان با ۴ و مالزی با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یمن بدون امتیاز چهارم است.