یادواره فرماندهان و ۵۸۰ شهید والامقام شهرستان ساوه، جاویدالاثرهای حماسه سوسنگرد و چهل و یکمین سالگرد شهادت فرمانده پرافتخار لشکر ۱۷ علیبنابیطالب (ع)، شهید مهدی زینالدین، در مسجد انقلاب شهر ساوه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاد حوزه و دانشگاه، با بیان اینکه دشمن در قالب جنگ ترکیبی، نرم و شناختی علیه نظام اسلامی فعالیت میکند، گفت: وظیفه ما در این جنگ، ایستادگی و مقاومت است و برای تحقق این مقاومت، به ثبات در قدم، ثبات در قول و گفتار و ثبات قلب نیاز داریم.
حجتالاسلام ناصر رفیعی افزود: خداوند خود جانشین شهید در خانه و میان خانواده اوست؛ جلب رضایت خانواده شهدا به منزله جلب رضایت خداست و نباید با فساد، اختلاس، بیتفاوتی و پایمال کردن ارزشها، موجب نارضایتی خانواده شهدا و هتک حرمت خون پاک شهدا شویم.
وی همچنین به تهدیدات نوین دشمن پرداخت و گفت: دشمن امروز با بیش از ۱۰۰ شبکه رسانهای، در قالب جنگ ترکیبی، نرم و شناختی علیه نظام اسلامی فعالیت میکند. وظیفه ما در این جنگ، ایستادگی و مقاومت است. برای تحقق این مقاومت، به ثبات در قدم، ثبات در قول و گفتار و ثبات قلب نیاز داریم، ویژگیهایی که در سیره و زندگی شهدا بهطور کامل متجلی بود.
امام جمعه شهرستان ساوه نیز با اشاره به نقش بیبدیل شهدا در حفظ عزت و استقلال کشور، تأکید کرد: شهدا برای ما غیرت به ارمغان آوردند و نسل امروز را غیور تربیت کردند و خود نماد واقعی غیرت و ایثار بودند.
رییس هیات رزمندگان اسلام شهرستان ساوه گفت: هدف از برگزاری این یادواره زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و تکریم خانوادههای شده است
سردار میرجانی افزود: آشنایی نسل جوان و نوجوان امروز در برابر فریب غرب و آشنایی با سیرهی شهدا در این قبیل یادوارهها محقق خواهد شد
برگزاری نمایشگاه کتاب و غرفهای پایگاههای نمونهی بسیج از دیگر برنامههای این مراسم بود.