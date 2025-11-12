پخش زنده
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز امروز اظهار کرد: آلودگی هوای خوزستان به مرحله هشدار رسیده و ادامه این روند، باعث بروز سرطان و بیماریهای مزمن ریوی در آینده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دکتر فرهاد سلطانی با ارائه آماری از افزایش مراجعات به مراکز درمانی خوزستان بیان کرد: میزان مراجعهکنندگان به بیمارستانها در پی آلودگی هوا در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد و در آبانماه ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به غلظت بالای آلودگی نسبت به سال گذشته، ادامه داد : این روند آسیبهای جدی به حوزه سلامت وارد میکند و میتواند بهویژه برای کودکان، سالمندان و گروههای پرخطر، خطرات جبرانناپذیری داشته باشد.
درخواست تشکیل کارگروه ویژه برای آلودگی هوای خوزستان
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه «همه مردم اهواز و خوزستان درگیر عوارض آلودگی هوا شدهاند»، تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات ما در بیمارستانها بهویژه بیمارستان امام اهواز، فراوانی مراجعه و ازدحام مراجعهکنندگان است. از سوی دیگر، نیروها فرسوده و تختهای زیادی اشغال شده است.
وی با بیان اینکه آلایندهها میتوانند به کودکان در سن رشد آسیب بزنند، افزود: با ادامه این روند باید در آینده منتظر بروز بیماریهای مختلف از جمله سرطانها و بیماریهای مزمن ریوی باشیم.
سلطانی در پایان با مقایسه آلودگی هوا با پاندمی کرونا، خاطرنشان کرد: شیوع کرونا یک عزم جهانی داشت، اما اکنون آلودگی هوا تنها خوزستان را گرفتار کرده و ممکن است مسئولان مرکزی که این وضعیت را حس نمیکنند، پیگیری لازم را انجام ندهند، بنابراین باید خودمان در خوزستان این وضعیت را بیشتر پیگیری کنیم.