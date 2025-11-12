به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی شاهد افزایش پوشش ابر برای فردا و پس فردا ۲۲ و ۲۳ ابان در آسمان لرستان خواهیم بود.

راضیه پیله وران گفت: برای روز شنبه نیز شاهد اولین بارش پاییزی در سطح استان خواهیم بود.

پیله وران افزود: این بارش‌ها قابل توجه نیست و پراکنده خواهد بود.

به گفته وی دمای هوا برای دو روز آینده نیز تغییر چندانی ندارد و ثابت است.