کارشناس هواشناسی لرستان گفت: افزایش پوشش ابر و وزش باد پدیده غالب آسمان لرستان برای دو روز آینده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی شاهد افزایش پوشش ابر برای فردا و پس فردا ۲۲ و ۲۳ ابان در آسمان لرستان خواهیم بود.
راضیه پیله وران گفت: برای روز شنبه نیز شاهد اولین بارش پاییزی در سطح استان خواهیم بود.
پیله وران افزود: این بارشها قابل توجه نیست و پراکنده خواهد بود.
به گفته وی دمای هوا برای دو روز آینده نیز تغییر چندانی ندارد و ثابت است.