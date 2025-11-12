به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المعلومه، کمیته عالی مستقل انتخابات عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، «میزان مشارکت در انتخابات عمومی و ویژه در انتخابات پارلمانی به ۵۶.۱۱ درصد افزایش یافته است و نتایج اولیه انتخابات عصر امروز در یک کنفرانس رسمی اعلام خواهد شد».

در این بیانیه آمده است، «نتایج اولیه ائتلاف ها، احزاب و فهرست‌های مستقل بر اساس هر استان از طریق این کنفرانس اعلام خواهد شد و با تکمیل تمامی اقدامات مربوط به شمارش آراء، نتایج رسمی نهایی با تصمیمی که قابل اعتراض در سازمان قضایی انتخابات است، اعلام خواهد شد.»

در این بیانیه آمده است: «کمیساریای انتخابات تا پایان وقت اداری امروز دوازدهم نوامبر آماده دریافت شکایات است».