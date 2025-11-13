با نفوذ سامانه بارشی به استان زنجان، سازمان هواشناسی هشدار سطح زرد از بعدازظهر شنبه ۲۴ آبان تا دوشنبه ۲۶ آبان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد، از نفوذ سامانه بارشی به استان زنجان خبر داد.

این سامانه از بعدازظهر شنبه ۲۴ آبان تا دوشنبه ۲۶ آبان فعال خواهد بود و موجب بارش پراکنده باران در ارتفاعات و مناطق سردسیر، بارش برف و وقوع مه موضعی در برخی نقاط می‌شود.

همچنین وزش باد نسبتاً شدید به‌ویژه در روز دوشنبه پیش‌بینی شده که می‌تواند موجب خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک شود.

مناطق تحت تأثیر شامل شهرستان‌های زنجان، ایجرود، خدابنده، خرمدره، ابهر، ماه‌نشان، سلطانیه، طارم و ارتفاعات این مناطق است.

کشاورزان باید هر چه سریع‌تر محصولات باقی‌مانده را برداشت و به انبارهای مناسب منتقل کنند.

کارشناسان کشاورزی توصیه می‌کنند: برداشت سریع محصولات حساس به سرما ، تقویت سازه‌های گلخانه‌ای ، انتقال دام‌ها از ارتفاعات به مناطق امن

این هشدار با هدف کاهش خسارات احتمالی صادر شده و کشاورزان باید اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.