با نفوذ سامانه بارشی به استان زنجان، سازمان هواشناسی هشدار سطح زرد از بعدازظهر شنبه ۲۴ آبان تا دوشنبه ۲۶ آبان صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد، از نفوذ سامانه بارشی به استان زنجان خبر داد.
این سامانه از بعدازظهر شنبه ۲۴ آبان تا دوشنبه ۲۶ آبان فعال خواهد بود و موجب بارش پراکنده باران در ارتفاعات و مناطق سردسیر، بارش برف و وقوع مه موضعی در برخی نقاط میشود.
همچنین وزش باد نسبتاً شدید بهویژه در روز دوشنبه پیشبینی شده که میتواند موجب خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای سبک شود.
مناطق تحت تأثیر شامل شهرستانهای زنجان، ایجرود، خدابنده، خرمدره، ابهر، ماهنشان، سلطانیه، طارم و ارتفاعات این مناطق است.
کشاورزان باید هر چه سریعتر محصولات باقیمانده را برداشت و به انبارهای مناسب منتقل کنند.
کارشناسان کشاورزی توصیه میکنند: برداشت سریع محصولات حساس به سرما ، تقویت سازههای گلخانهای ، انتقال دامها از ارتفاعات به مناطق امن
این هشدار با هدف کاهش خسارات احتمالی صادر شده و کشاورزان باید اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.