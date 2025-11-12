معاون فنی شرکت ناودیس راه از پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی در فاز نخست طرح آزادراه غربی قم خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رفت روسازی بتنی شده است و پیشرفت فیزیکی فاز نخست طرح به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نیما هیئتی، در حاشیه بازدید دانشجویان رشته مهندسی راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس از بهره برداری مرحله نخست آزاد راه غربی قم به مسافت ۱۲.۵ کیلومتر تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی طرح افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲.۵ کیلومتر از مرحله نخست مسیر تا تقاطع جعفریه به بهره‌برداری برسد.

معاون فنی شرکت ناودیس راه گفت: تا امروز حدود ۲ هزار میلیارد تومان در این طرح هزینه شده و برای تکمیل و بهره‌برداری کامل، به حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

هیئتی با اشاره به میزان بتن مصرف شده در این طرح گفت: در مجموع، تنها در فاز نخست حدود ۱۳۵ هزار مترمکعب بتن‌ریزی انجام شده و کل طرح به بیش از ۴۰۰ هزار مترمکعب بتن‌ریزی نیاز دارد.

هدف از این بازدید، آشنایی نزدیک‌تر دانشجویان با فرآیند‌های فنی و اجرایی طرح‌های بزرگراهی و روسازی بتنی کشور که اقدامی نوین در راهسازی محسوب می‌شود، بود.