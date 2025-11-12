پخش زنده
بعد از اعلام افزایش سن خانه دار شدن در آمریکا به بالاترین حد خود ترامپ ایده وام مسکن ۵۰ ساله را مطرح کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ان بی سی نیوز، در حالی که سن خانه دار شدن در آمریکا به بالاترین حد خود رسیده است، ترامپ ایدهی وام مسکن ۵۰ ساله را مطرح کرد.
مجری: ما دوباره با ایده بحثبرانگیز جدید رئیسجمهور ترامپ برای کمک به خانه دار شدن همراه هستیم: یعنی وام مسکن ۵۰ ساله. این موضوع پس از گزارشی از انجمن ملی مشاوران املاک مطرح شد که نشان میدهد سن متوسط خریدار جدید خانه اکنون به بالاترین حد خود یعنی ۴۰ سال رسیده است. برایان چونگ اینجاست تا به بینندگان توضیح دهد که وام مسکن ۵۰ ساله چگونه خواهد بود.
خبرنگار: این شاید به برخی خریداران کمک کند، اما هیچ شکی نیست که خانه دار شدن نسبت به گذشته بدتر شده است. قیمت متوسط خانه بیش از ۱۲۰ هزار دلار بیشتر از ۱۰ سال پیش است؛ با وام ۳۰ ساله با بهره ۶.۳ درصد. هدف این است که بدهی خانه به جای ۳۰ سال، به ۵۰ سال کشیده شود. به عبارت دیگر، پرداختهای ماهانه کمتر در طول دورهای طولانیتر، اما موانعی وجود دارد. ممکن است قانون اجازه ندهد دولت چنین نوع وامهایی را تضمین کند، برخی در حزب جمهوریخواه با این موضوع مخالفاند و کارشناسان میگویند این طرح مشکل اصلی یعنی کمبود عرضه مسکن را نادیده میگیرد.
مجری: اگر این گزینه عملی شود! کمی اعداد و ارقام را برای ما توضیح بده.
خبرنگار: ببخشید که در اخبار شبانه میخواهم کمی حساب کتاب کنم! با نرخ بهره ۶.۳ درصد برای خانهای به ارزش ۴۱۰ هزار دلار، برای وام ۳۰ ساله، پرداخت ماهانه ۲۲۸۸ دلار خواهد بود. این مبلغ ۲۰۰ دلار بیشتر از چیزی است که در وام ۵۰ ساله پرداخت میشود، یعنی ۲۰۲۹ دلار در ماه. پرسش این است که در طول کلی بازه بازپرداخت چه رخ میدهد؟ در بازه زمانی وام ۵۰ ساله، تقریبا ۴۰۰ هزار دلار بیشتر پرداخت میشود، زیرا طول بازپرداخت وام ۳۰ ساله کمتر است و این اختلاف، رقم بزرگی است.