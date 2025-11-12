پخش زنده
کاروان ترویج بهرهوری با هدف آموزش مفاهیم منابع طبیعی و معرفی نقش طرحهای آبخیزداری در حفاظت از خاک و منابع آبی، در استان ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «یاسم خانمحمدیان» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با بیان ضرورت این گونه آموزشها گفت: با توجه به شرایط توپوگرافی و شیب زمین به سمت مرزهای غربی، بخش زیادی از روانآبها از استان خارج میشود، بنابراین اجرای طرحهای آبخیزداری حیاتی است.
وی افزود: این طرحها علاوه بر جلوگیری از خروج آب، موجب تثبیت خاک، تغذیه سفرههای زیرزمینی و حفظ پوشش گیاهی میشوند و نقش مهمی در پایداری عرصههای منابع طبیعی دارند.
خانمحمدیان ادامه داد: در ایلام ۲۴ حوزه آبخیزداری مهم وجود دارد که حدود ۷۵۰ هزار هکتار آن مطالعات تفصیلی و اجرای طرحهای آبخیزداری انجام شده و تاکنون ۲۹۱ طرح در این مناطق اجرا شده است.
مدیرکل منابع طبیعی ایلام با اشاره به نقش بهرهبرداران تصریح کرد: حضور کشاورزان و دامداران در کاروانهای ترویج بهرهوری، فرصت میدهد تا با اهمیت طرح ها از نزدیک آشنا شوند و بهعنوان «آبخیزداران محلی» در تثبیت خاک و حفظ منابع آب مشارکت کنند.
اجرای طرحهای آبخیزداری موجب کنترل فرسایش خاک، کاهش خسارت سیلاب و افزایش نفوذ آب به لایههای زیرزمینی میشود، طرحهایی که با ایجاد سدهای کوچک، بیوبارها و طرح های مدیریت روانآب، نقش کلیدی در حفاظت از منابع طبیعی ایلام دارند.