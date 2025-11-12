مدیران کل زندان‌ها و بهزیستی فارس با هدف افزایش خدمات اجتماعی-حمایتی به زندانیان و خانواده‌های آنان تفاهم نامه ای را امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس گفت: در قالب این تفاهمنامه فصل جدیدی از خدمات به زندانیان زن، فرزندان همراه مادر، زندانیان مستقر در کانون‌های اصلاح و تربیت، افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب ارائه خواهد شد.

وی تصریح داشت: ارائه خدمات مشاوره، مداخلات فردی و گروهی، همکاری‌های علمی و پژوهشی و فعالیت‌های آموزشی وتوانمند سازی مددکاراناز مفاد این تفاهم نامه است.

اسحاق ابراهیمی مدیر کل زندان‌های فارس هم گفت: مددکاران زندان‌ها از طریق برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی از سوی کارشناسان سازمان بهزیستی، بیش از پیش در مسیر بهره‌وری و اثرگذاری گام خواهند برداشت.

با تبادل و تفاهم‌نامه فی مابین مدیران کل زندان‌ها و بهزیستی فارس، بیش از ۱۵ شاخص خدمتی توسط طرفین تعهد شد که زندانیان خصوصاً زندانیان زن، فرزندان زندانیان، زندانیان جوان در حال تحصیل، خانواده زندانیان و افراد آزاد شده از خدمات آن برخوردار خواهند شد.