نشست مشورت‌های سیاسی ایران و فیلیپین به ریاست مجید تخت روانچی و هررا لیم معاون وزیر خارجه فیلیپین در تهران برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست درخصوص موضوعات مورد علاقه طرفین در حوزه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر و رایزنی شد.

معاونین وزرای خارجه ایران و فیلیپین با ابراز علاقه‌مندی برای گسترش روابط دوجانبه تهران-مانیل، درخصوص تبادل هیات‌های عالی‌رتبه سیاسی و پارلمانی و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی در سال آینده توافق کردند.

مجید تخت روانچی سطح مبادلات تجاری موجود بین دو کشور را متناسب با توانمندی و ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور ندانست و بر ضرورت فعال‌سازی بخش خصوصی در مناسبات دو کشور و شناخت بهتر از ظرفیت‌های متقابل برای تحقق اهداف مشترک تاکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر سیاست اصولی ایران در حمایت از فرآیند مذاکرات و توافقات صلح در میندانائو، آمادگی ایران را برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی در این منطقه اعلام نمود.



معاونین وزرای خارجه ایران و فیلیپین با ابراز علاقه مندی برای تنوع بخشی به همکاری‌های اقتصادی بویژه در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی و همچنین تبادل تجربیات و همکاری در حوزه سلامت، بر توسعه همکاری‌های فرهنگی و تعاملات مردمی تاکید کردند.