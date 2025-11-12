پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل از لزوم استقرار شعبه ارزی در محوطه پایانه بیلهسوار خبر داد و گفت: ایجاد شعبه ارزی یا نمایندگی بانک در محدوده پایانه، ضمن تسهیل تبادلات مالی رانندگان و صادرکنندگان، به کنترل بهتر جریان ارز و جلوگیری از مبادلات غیررسمی کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ابراهیم امامی روز چهارشنبه در بازدید از گمرک مرزی بیلهسوار مغان با تاکید بر لزوم رفع کمبود نیروی انسانی در بانک عامل مستقر در مرز و ساماندهی امور خدماتی اظهار کرد: بانک عامل باید از نظر نیروی انسانی تقویت شود تا روند انجام امور رانندگان و صادرکنندگان تسریع گردد.
وی همچنین بر رفع مشکلات مربوط به تیرپارک، کاهش ترافیک تریلیها در سطح شهر بیلهسوار و نظارت مستمر فرماندار بر امور گمرک و پایانه مرزی تأکید کرد و گفت: با برنامهریزی و پیگیری و تامین زیرساختها، مشکلات ترافیکی و خدماتی در محدوده مرز رفع و روند ترانزیت روانتر شده است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل همچنین خواستار اجرای دقیق طرح «باکپر» در زمینه کنترل قاچاق سوخت، کالا و ارز طبق ابلاغیه ریاست جمهوری و بر اساس ماده ۲۲ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.
امامی همچنین با حضور در جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیلهسوار گفت: اجرای طرح باکپر نباید بهدلیل مشکلات زیرساختی یا اختلال اینترنتی متوقف شود، چرا که این موضوع میتواند فرصتی برای فعالیت دلالان و قاچاقچیان سوخت ایجاد کند.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی مرتبط با محوریت فرمانداری بیلهسوار موظف هستند اجرای این طرح را بهصورت کامل دنبال کنند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل همچنین خواستار تعامل دستگاههای مستقر در گمرک و پایانه مرزی شد و افزود: شرکت نفت موظف به ذخیره سازی گازوییل در جایگاه سوخت مرزی میباشد.
امامی با اشاره به تاکیدات استاندار اردبیل بر توسعه متوازن و همهجانبه مناطق شمالی استان اظهار داشت: بیلهسوار با موقعیت استراتژیک خود میتواند به عنوان موتور محرک اقتصادی و دروازه اصلی صادرات استان ایفای نقش کند.
وی آموزش تخصصی و مستمر ارزیابان گمرکی را از ارکان اصلی تسهیل تجارت و مقابله با قاچاق دانست و افزود: ارتقای دانش فنی نیروهای متصدی، دقت و سرعت در ترخیص کالا را افزایش داده و به شفافیت امور کمک شایانی میکند.
استان اردبیل ۳۸۱ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان دارد و گمرک مرزی فعال و بین المللی بیله سوار در شمال این استان نقش مهمی در روابط تجاری و مرزی دو طرف دارد.
بیلهسوار مغان در ۱۶۵ کیلومتری شمال اردبیل و در همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده و گمرک و پایانه مرزی این شهرستان، تنها گذرگاه فعال مرزی استان اردبیل است.