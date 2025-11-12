پخش زنده
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان: برنامهای با عنوان «جام کتاب بازی» در شهر یزد طراحی و اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محسن رفیعی گفت: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه در میان اعضای کودک و نوجوان کتابخانههای عمومی، برنامهای با عنوان «جام کتاببازی» در سطح شهرستان یزد طراحی و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه این طرح در هشت کتابخانه عمومی شهرستان یزد برگزار شد، افزود: تیمهای شرکتکننده در دو مرحله مقدماتی و نیمهنهایی با یکدیگر به رقابت پرداختند و امروز مرحله نهایی این مسابقات در کتابخانههای عمومی کاظم عینی و مرکزی یزد برگزار شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان هدف از اجرای این برنامه را ترویج کتابخوانی و ایجاد شور مطالعه در میان کودکان و نوجوانان عنوان کرد و اظهار داشت: در پایان این رقابتها، یک تیم بهعنوان برگزیده نهایی معرفی شد.
رفیعی ابراز امیدواری کرد در سال آینده و همزمان با هفته کتاب، این مسابقه در سطح استانی و میان همه کتابخانههای عمومی استان یزد برگزار شود.