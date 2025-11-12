پخش زنده
تیم برق شیراز در ورزشگاه شهید دستغیب ، الوند دیگر تیم شیرازی حاضر در این رقابتها را ۳ بر صفر شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول امیدهای کشور تیم برق شیراز در ورزشگاه شهید دستغیب به مصاف الوند دیگر تیم شیرازی حاضر در این رقابتها رفت و در پایان ۳ برصفر به پیروزی رسید. گلهای تیم برق در این دیدار توسط کیوان فرهادی، آرمین اسدی و محمد مهدی ملکی به ثمر رسید.
تیم برق شیراز با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد و با اختلاف ۲ امتیاز به صدر جدول در جایگاه چهارم جای گرفت.
تیم برق در هفته هشتم استراحت می کند و در هفته نهم میهمان مس شهر بابک خواهد بود.