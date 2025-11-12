به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مبارزات کاراته کا‌ها در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، امروز، چهارشنبه ۲۱ آبان، در وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان، آتوسا گلشادنژاد پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر ۱ برابر رومائو روماناتوآ از نیجر به برتری رسید و در نیمه‌نهایی نیز با حساب ۱۰ بر ۲ ملک الخلایدی از عربستان را شکست داد تا به فینال راه یابد. گلشادنژاد برای کسب مدال طلا ساعت ۱۹:۴۰ امروز به مصاف وفا محجوب از تونس خواهد رفت.

در وزن ۷۵- کیلوگرم مردان، مرتضی نعمتی در مبارزه نخست مبارک علی از پاکستان را با نتیجه ۷ بر صفر شکست داد و در دومین دیدار با حساب ۶ بر ۵ از سد سلطان علی زهرانی از عربستان گذشت و به نیمه‌نهایی رسید. نعمتی در این مرحله نیز با نتیجه ۷ بر ۵ مقابل محمد ابودابوس از لیبی پیروز شد و به فینال رسید. او برای کسب مدال طلا از ساعت ۲۰:۱۰ به مصاف عمر الجنایی از کویت خواهد رفت.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان، صالح اباذری که در دور نخست استراحت داشت، در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۸ بر ۱ مقابل نوری عبدالسلام از لیبی به برتری رسید و سومین فینالیست ایران در روز دوم رقابت‌ها شد. اباذری در دیدار نهایی از ساعت ۲۰:۳۰ با سند صوفیانی از عربستان برای کسب مدال طلا مبارزه خواهد کرد.