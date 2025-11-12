ده‌ها هزار نفر در انگلیس، با امضای طوماری، از بی بی سی خواستند از پرداخت غرامت یک میلیارد دلاری مورد نظر رئیس جمهور آمریکا خودداری کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بی بی سی را تهدید کرده است به علت تدوین نادرست سخنانش، یک میلیارد دلار از بی بی سی خسارت خواهد گرفت.

به نوشته روزنامه ایندیپندنت، تاکنون بیش از ۳۵ هزار نفر، طوماری را در انگلیس امضا کرده‌اند که از بی بی سی می‌خواهد این مبلغ را نپردازد.

ایندیپندنت نوشت در این طومار نوشته شده است، پرداخت غرامت مورد نظر ترامپ، خلاف اصول خدمات عمومی و ارزش‌های رسانه‌ای است.

روزنامه ایندیپندنت نوشت، در نظرسنجی موسسه "یو گوو" (YouGov)، اکثر (۵۷ درصد) از مردم انگلیس گفته‌اند بی بی سی باید از رئیس جمهور آمریکا، به خاطر اشتباه در تدوین سخنان وی، پوزش بخواهد.

به نوشته این روزنامه، در همین حال، کارکنان بی بی سی و شماری از چهره‌های سیاسی در انگلیس، از جمله نمایندگان مجلس این کشور، خواهان برکناری "رابی گیب" (Robbie Gibb)، عضو هیئت امنای بی بی سی شده‌اند که عضو حزب محافظه کار است و گفته می‌شود در درون بی بی سی، حملات علیه بی بی سی و پشتیبانی از رئیس جمهور آمریکا را دامن می‌زده است.

ترامپ در حالی موضوع دریافت غرامت از بی بی سی را مطرح کرده است که بخش عمده هزینه‌های بی بی سی از مردم گرفته می‌شود، مردم انگلیس برای تماشای بی بی سی باید سالانه ۱۷۴.۵ پوند پرداخت کنند در غیر این صورت با جریمه مالی مجازات خواهند شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در حال حاضر از بیش از ۲۳ میلیون شخص حقیقی یا حقوقی، حق تماشای بی بی سی یا آبونمان دریافت می‌شود.