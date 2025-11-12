جلسه بررسی معضلات ترافیکی خرم آباد
جلسه بررسی معضلات ترافیکی خرم آباد در پلیس راهور لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، جانشین پلیس راهور لرستان، در جلسه بررسی مشکلات ترافیکی خرم آباد با حضور شهرداران سهگانه در ستاد پلیس راهور گفت:، هدف از برگزاری این نشست بررسی هوشمندسازی معابر، ساماندهی تخلفات ساکن، اصلاح هندسی و آرامسازی ترافیک شهری است.
سرهنگ علی سیفی افزود: با توجه به تمرکز مراکز درمانی و خدماتی در هسته مرکزی، احداث پارکینگهای عمومی از ضروریات شهر است.
سرهنگ سیفی تأکید کرد: این نشست با هدف هماهنگی میان دستگاهها و اتخاذ مصوبات مؤثر در شأن شهروندان برگزار شد.