به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، جانشین پلیس راهور لرستان، در جلسه بررسی مشکلات ترافیکی خرم آباد با حضور شهرداران سه‌گانه در ستاد پلیس راهور گفت:، هدف از برگزاری این نشست بررسی هوشمندسازی معابر، ساماندهی تخلفات ساکن، اصلاح هندسی و آرام‌سازی ترافیک شهری است.

سرهنگ علی سیفی افزود: با توجه به تمرکز مراکز درمانی و خدماتی در هسته مرکزی، احداث پارکینگ‌های عمومی از ضروریات شهر است.