به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،محمدجواد صفرنژاد، در آیین تکریم بازنشستگان فرهنگی در بردسکن گفت: در دولت وفاق ملی ، آموزش و پرورش به‌عنوان سیاست اول دولت تعیین شده است و ما نیز در شهرستان بردسکن تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه فرهنگیان، گام‌های مؤثری دربهبود زیرساخت‌های آموزشی برداریم.

وی با اشاره به نیاز بیش از ۸۰ فضای آموزشی شهرستان به مرمت و بازسازی، گفت: ۱۶ طرح عمرانی با همکاری خیران برای بهسازی ۲۰ فضای آموزشی انجام میشود.

صفرنژاد، همچنین گفت: نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برای تخصیص ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات نفت برای توسعه فضا‌های آموزشی قول مساعد داده است .

حبیب الله حاجی زاده، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن نیز در این مراسم گفت: در مهرماه امسال، ۹۰ نفر از همکاران فرهنگی ما واجد شرایط بازنشستگی بودند که از این میان، ۶۳ نفر با درخواست استمرار خدمت، همچنان در کلاس‌های درس حضور دارند و ۲۷ نفر نیز به افتخار بازنشستگی نائل شدند.