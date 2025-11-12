پخش زنده
رئیس سازمان بازرسی گفت: در سند تحول قضایی اجرای ۱۲ حکم بر عهده این سازمان است که از این بین، ۵ مورد از احکامِ کوتاهمدت به طور کامل اجرایی شده و در اجرای احکام میانمدت و بلندمدت نیز نسبت به زمانبندی اعلام شده، پیشرفت قابل ملاحظهای حاصل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خدائیان در نشست شورایعالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها افزود: در مقوله اجرای تکلیف سند تحول قضایی ناظر بر «ارزیابی دستگاهها از حیث شفافیت و مدیریت رفع تعارض منافع» که باید تا پایان امسال نهایی شود، اقدامات قابل توجهی انجام گرفته و ظرف مدت آتی، دستگاههای برتر در این حوزه، پس از خوداظهاری، راستیآزمایی و رتبهبندی، معرفی خواهند شد؛ همچنین مقرر شده که دادگستریها نیز مشمول این ارزیابیها باشند.
خدائیان گفت: ما در سازمان بازرسی کل کشور پس از هر سفر هیئت عالی قضایی به استانهای مختلف، کارگروهی استانی را برای اجرایی شدن سریع و دقیق مصوبات تشکیل میدهیم؛ تاکنون اکثر مصوبات این سفرهای استانی که مربوط به سازمان بازرسی بودهاند اجرایی شدهاند و مابقی مصوبات نیز در شُرُف اتمام هستند.
رئیس سازمان بازرسی همچنین خواستار همکاری لازم دادگستریها در خصوص اجرای ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شد.